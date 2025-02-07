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PLG》柏德首戰砍22分勇士射鷹

2025/02/07 05:30

勇士開箱新洋將柏德（右），全場14投10中、拿22分，助隊力退獵鷹。 （富邦勇士提供）勇士開箱新洋將柏德（右），全場14投10中、拿22分，助隊力退獵鷹。 （富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台南報導〕PLG富邦勇士洋將柏德昨天初登場就展現絕佳手感，全場14投10中、拿下22分，助隊以102：97力退台鋼獵鷹，結束對戰3連敗。

下半場15次失誤 差點翻船

勇士本季對獵鷹打得不輕鬆，昨也險些花光16分領先，決勝節最後階段被獵鷹追到只差2分，所幸蔡文誠讀秒時搶下關鍵籃板，加上2罰命中，才鎖定勝利。

從最難纏的獵鷹手中奪勝，勇士執行教練吳永仁不吝讚美球員表現，但他認為，下半場的15次失誤還是太多，才導致領先一度不夠花，是需再改進的地方。

196公分的柏德曾在NBA打過13場比賽，他才在馬來西亞聯賽助隊奪冠，並拿下FMVP頭銜，首度來台灣沒有水土不服的問題，吳永仁說：「他的命中率很高，以第一場來說是很棒的表現，無可挑剔，就是體能還需要調整。」

柏德表示，上週剛抵台時還有時差，但透過練球找到狀態，「因為一直有在練習，所以很有信心。」除了柏德，威希斬獲21分、11籃板，賴廷恩進帳12分，周桂羽10分。

獵鷹以飛雷神的24分表現最佳，鉑金20分，谷毛唯嘉貢獻本土最高15分，教練柯納語重心長地表示，球員泰半時間都在恍神，最後階段回神為時已晚，才會吞下2連敗。

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