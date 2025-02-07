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HBL》靠防守締10連勝 光復氣走松山

2025/02/07 05:30

光復高三前鋒張鈞淮（左）貢獻全隊最高的16分、11籃板。（記者陳志曲攝）光復高三前鋒張鈞淮（左）貢獻全隊最高的16分、11籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕光復高中昨祭出鋼鐵般防守，最終以60：51打敗松山高中，在113學年度男子甲級8強收下2連勝，本屆已10連勝，也是男、女子組唯一不敗的球隊。

教頭：比賽打難看

就有贏球機會

光復向來以防守起家，松山則有「綠色神盾」封號，兩隊昨大打防守戰，光復投籃命中率34.7％，松山更僅22.1％，在命中率超低的賽事中由光復帶走勝利。

光復總教練陳定杰表示：「上半場打完後，我就告訴球員把防守做好，攻不進我不在意，我更在意是守不住，把比賽打難看我們就有贏球機會。」

光復過去陣中都有2到3名個人能力出眾的球員，本屆雖無一夫當關的大將，卻有更多可用之兵，至少有10人能輪替，讓陳定杰更能運籌帷幄，迄今每場比賽都有不同球員跳出來。陳定杰特別點名曾侑翰昨3顆三分球相當關鍵，邱泓愷的防守也立大功，至於全隊表現最好是高三前鋒張鈞淮的16分、11籃板。

蔡學墉6顆三分球

南湖擊退東泰

南湖高中射手蔡學墉在農曆新年前練完球後，隊友慫恿他從二樓看台投籃，神奇連中7顆，影片放在Threads上爆紅，吸引破百萬觀看。蔡學墉昨展現射手本色砍進6顆三分球，助南湖以81：70擊退東泰高中，拿下8強首勝。

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