HBL》黃翊蓁飆31分 永仁連挫兩強

黃翊蓁（左）繳31分、15籃板，率永仁擊敗普門，8強戰連拿2勝。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕永仁高中菜鳥黃翊蓁昨展現爭取新人后的決心，繳出31分、15籃板，助隊以77：51大勝上屆亞軍普門中學，永仁本屆8強連斬不敗的北一女中、普門後，重返4強機會大增。

176公分的黃翊蓁是上季永仁高中國中部重返JHBL決賽的功臣之一，本屆來到HBL舞台就獲得重用。教練時超傑對她寄予厚望，不只希望她鎮守禁區、鞏固籃板，更希望她具備投三分球的能力，未來的路會更廣。

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菜鳥代表作 命中率82.4％

黃翊蓁目前尚未習得投射三分球的功夫，昨先求穩穩把球擺進籃框，以17投14中、命中率82.4％，打出生涯代表作。時超傑指出，黃翊蓁先天優勢是手掌大、臂展長，只要勤練腳步，就能練出更多攻擊手段，已是不可或缺的戰力。

昨斬普門 重返4強機會大

永仁曾在101、102學年完成2連霸，也是4強常客，但過去兩屆都僅獲第6，本屆預賽還跌跌撞撞，通過外卡賽才晉級8強。

不過，正因掉入外卡賽，反而讓球員重拾強悍心態，現在面對強敵不會畏懼，如今連續收拾上屆冠、亞軍，團隊士氣大振，將續朝111學年後再躋身4強目標邁進。

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