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重磅交易輪到勇士 喜迎巴特勒

2025/02/07 05:30

巴特勒（右）將轉戰勇士和柯瑞（左）、D.格林組「三巨頭」。（資料照）巴特勒（右）將轉戰勇士和柯瑞（左）、D.格林組「三巨頭」。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨透過交易獲得「士官長」巴特勒，和柯瑞、D.格林組「三巨頭」。不過，勇士未能打出慶祝行情，一哥柯瑞雖砍下32分，但末節浪費雙位數領先，以128：131遭爵士逆轉。

沒有慶祝行情 輸給爵士

勇士近期亟欲補強，原本盼和杜蘭特再續前緣，但對方無意回鍋，交易告吹，他們再把目標轉回巴特勒。勇士最終和熱火、暴龍、爵士和活塞進行多方交易，勇士如願得到巴特勒，雙方也簽下2年1.21億美元的延長合約（約40億台幣），另外他們也把威金斯、施洛德、安德森和沃特斯送出。

柯瑞中場傳訊歡迎對方

賽前迎來新隊友，柯瑞透露，他在中場時已傳訊息歡迎對方，「大家都知道先前邁阿密有很多戲劇性的事，但不清楚事實為何，我們期待看到一位積極進取、全心投入的巴特勒。」

格林認為，巴特勒和他一樣有贏球至上的血統，肯定適合彼此。雖然不少勇士球迷不滿意這筆交易，但外媒給出A的評價，看好巴特勒能增強勇士防守，並成為柯瑞以外的第2得分點，更重要的是，他們留住庫明加這名潛力之星，期盼兼顧現在和未來。

此外，湖人送出菜鳥射手柯奈特、瑞迪許及多支選秀籤，換來213公分的黃蜂優質中鋒威廉斯和東契奇搭配；公鹿把奪冠功臣米德爾頓送到巫師，換來前鋒庫茲馬，他將和「字母哥」亞德托昆波、里拉德聯手，鵜鶘明星前鋒英葛蘭則被送往暴龍。

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