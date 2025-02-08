林昀儒首搭高承睿 超標殺進決賽

林昀儒（左）與高承睿聯手挺進WTT新加坡大滿貫賽男雙冠軍戰，也寫下台灣桌球新頁。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕繼8強戰扳倒世界排名第2的戶上隼輔/篠塚大登後，「武林高手組合」林昀儒／高承睿，昨在WTT新加坡大滿貫賽男雙4強賽再以3：1擊退世界排名第5的法國組合多爾／布拉薩德，成為史上首對打進WTT大滿貫賽男雙決賽的台灣組合，今天下午1點將和中國組合王楚欽／林詩棟爭冠。

林昀儒（左）與高承睿今將與中國組合王楚欽／林詩棟爭奪WTT新加坡大滿貫賽男雙冠軍。（取自WTT官網）

目標原僅設定8強

改寫台灣男雙史

莊智淵／陳建安、莊智淵/林昀儒在2022、23年新加坡大滿貫賽都在男雙4強止步，林高配擊退法國組合後也寫下台灣男雙新頁，教練王翊澤更直呼，「這可能是台灣史上最強的男雙組合！」

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默契十足的多爾／布拉薩德，去年奪下利馬挑戰賽、瓦拉日丁支線賽兩站冠軍，年終賽也闖進4強，但林高配有效的執行戰術，沒有遭遇太多抵抗，首次搭檔就闖進決賽。原本沒有世界排名的林高配，打進決賽後至少可獲1400分積分，下週世界排名將衝上第9，若能奪冠將站上世界排名第5。

王翊澤表示，這次男雙原本設定的目標是8強，沒想到竟能連續擊敗世界排名第7、第2及第5的組合，已經超標，今天對上男單世界排名前兩名的王楚欽／林詩棟，也希望能再贏1場。

林昀儒男單止步8強

碎石計畫失敗

男單方面，林昀儒在8強賽以1：4不敵「小石頭」林詩棟，苦吞對戰6連敗，「碎石計畫」再度宣告失敗。但王翊澤表示，從比賽內容來看，已比前次交手更能壓制對手，小林的正手也有明顯進步，敢於跟林詩棟對轟，只是在體能、肌力、核心力量還要再加強，只能回去再練。

女雙方面，去年摘下亞軍的鄭怡靜／李昱諄，在4強賽以0：3不敵第二次合作的中國「雙曼組合」王曼昱／蒯曼，無緣連兩年爭冠。

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