TPBL》麥卡倫掌傷神速回歸 戰神士氣大振

麥卡倫（右）傷癒回歸首戰，就率隊打出精彩一役。 （記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕傷癒歸隊的麥卡倫昨拿下全隊最高的18分，加上錢肯尼決勝節挺身而出，率隊穩住陣腳，終場台新戰神以72：69險勝中信特攻，結束2連敗，勝率重回5成。

錢肯尼（記者陳逸寬攝）

返美積極治療有成

率隊勝率返5成

錢肯尼決勝節獨拿9分，包括剩下1分58秒快攻上籃助隊擴大比分，儘管特攻靠著林韋翰剩下27.7秒的三分彈追到1分差，戰神的雷蒙恩兩罰俱中，特攻射手謝亞軒追平一擊失手，勝負就此定調。

請繼續往下閱讀...

戰神本季對戰特攻拿下4連勝，麥卡倫功不可沒，畢竟他去年12月中因右手第一掌指關節骨折返美治療，總教練許皓程說：「那其實是很嚴重的傷，但他快速回歸，帶領我們往下一個目標邁進，在場上帶給其他隊友很大的安定感。」

許皓程透露，麥卡倫返美治療時也運用沒受傷的地方努力訓練，沒有一天怠惰，展現職業球員的態度，「我對他能回來，真的只有感激。」麥卡倫則表示，是球隊在他受傷時給予協助，且自己剛復出在進攻上打得並不順，相信之後會愈來愈好，也有信心戰神可以奪冠。

戰神洋將莫爾曼初登場13投1中只拿4分，但抓下16個籃板，許皓程認為，雖然他得分效率不佳，但防守貢獻良多，相信會打得更好。

特攻以新洋將艾斯卡的19分表現最佳，本土球員最高是林韋翰8分，團隊進攻能量不如對手，還發生20次失誤，吞下2連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法