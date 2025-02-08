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HBL》南湖籃板王 幸宇勝大腳殺四方

2025/02/08 05:30

南湖高中幸宇勝彈跳力驚人，昨率隊扳倒松山高中。 （記者塗建榮攝）南湖高中幸宇勝彈跳力驚人，昨率隊扳倒松山高中。 （記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕誰能想到172公分的幸宇勝能成為球隊籃板王！昨他滿場飛奔繳出22分、13籃板，率南湖以84：76力克松山高中，在113學年HBL男子甲級8強拿下2連勝，增加前進4強的機會。

幸宇勝能提前預判球的落點，搭配能輕鬆灌籃的驚人彈性，彌補高度的不足，他本季場均抓下9.9籃板，是南湖陣中籃板王。若不知道他的身高，單看數據還以為他超過190公分，教練王浩森表示，幸宇勝搶籃板很有一套，「我以為他300公分！」

身高172公分 場均9.9籃板

幸宇勝天生有雙大腳，腳穿US11號球鞋，他笑說，「可能腳比較大，讓我的底盤比較穩，也跳比較高。」不過，他在8強前右腳踝受傷，前兩場表現平平，他透露，腳真的很痛，要吃止痛藥才行，前兩場使不上力，昨對松山找到與傷共存的方法，更敢放膽拚。

不僅幸宇勝復活，南湖還有周佑承20分、5籃板及6助攻，射手蔡學墉5顆三分球、貢獻15分，張凱恩13分。南湖上次晉級4強是104學年，該屆主力為現效力富邦勇士的周桂羽、簡廷兆。

本季唯一不敗的光復高中，昨以79：57大勝東泰高中，進帳3連勝，最快今天就能鎖定4強資格。

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