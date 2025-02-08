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大帝40歲42分 再度下架喬丹紀錄

2025/02/08 05:30

K.湯普森（左）率獨行俠贏球，新隊友A.戴維斯趨前祝賀。 （法新社）K.湯普森（左）率獨行俠贏球，新隊友A.戴維斯趨前祝賀。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕40歲的詹姆斯寶刀未老，昨飆進6顆三分球，繳出42分、17籃板、8助攻的豪華數據，率領湖人120：112擊退勇士，收下4連勝，也讓勇士一哥柯瑞的37分白忙一場。

詹姆斯（右二）在「勇湖大戰」成為史上砍進40分的最年長男人。（法新社）詹姆斯（右二）在「勇湖大戰」成為史上砍進40分的最年長男人。（法新社）

詹姆斯加入喬丹的行列，成為史上第2位在40歲後至少拿下40分的球員，但他以40歲又38天超越喬丹的40歲又4天，登上史上砍進40分的最年長男人。

談到改寫喬丹的最老紀錄時，詹姆斯笑說：「你問我怎麼想，我會覺得我真的老了，我現在需要一杯紅酒還有睡一覺，這就是我的第一想法。」他也不諱言，能多次與偶像喬丹相提並論是一件很榮耀的事，會持續保持謙遜。

詹姆斯半場就拿到23分、11籃板、5助攻，投進5顆三分球，包括第二節的大號Logo三分彈，讓主場球迷嗨爆，他說：「我一直為此努力練投，所以我試著在比賽中這樣做，證明努力是有收穫的。」

湖人在交易截止日前為了換來東契奇，送走A.戴維斯等即戰力，詹姆斯昨以一己之力帶領殘缺陣容奪勝，他也期待新隊友的加入，而東契奇預計下週二對爵士之戰登場。

獨行俠送走東契奇

爆冷贏綠衫軍

儘管A.戴維斯因傷未能上陣，獨行俠靠著K.湯普森狂攬25分，加上厄文19分，以127：120爆冷扳倒塞爾提克，結束3連敗，這也是他們在送走東契奇後的首勝。

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