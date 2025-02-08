晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林盛恩飆火球 牛棚兩優勢打中建仔

2025/02/08 05:30

林盛恩（前）在個人首次實戰投打練習登板，最快球速飆出153公里，投手教練林岳平站後方觀察。（記者陳志曲攝）林盛恩（前）在個人首次實戰投打練習登板，最快球速飆出153公里，投手教練林岳平站後方觀察。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨在大巨蛋第2次實戰投打練習，19歲林盛恩大秀極品火球，最速飆到153公里，可望扮演牛棚大將，而台灣隊4大先發也呼之欲出，總教練曾豪駒初步規劃沙子宸、徐若熙、莊陳仲敖和陳柏毓擔綱。

催速153公里

控球、變化球獲肯定

來自紅人隊的林盛恩，青棒時期就是有名的二刀流，被日媒封為最接近大谷翔平的台灣選手，前年以野手身份旅美，去年9月首度練投，如今就在台灣隊的個人首次實戰投打飆到153公里。練投15球中，直球速度幾乎都破150公里，令場邊的台灣隊情蒐瞪大雙眼驚呼，「真的假的？」

跟他對決的蔣少宏點評，林盛恩的直球和變化球都很不錯，球質很重，有一顆擊球以為落點是界內，被擠到界外；投手教練王建民也評價，林盛恩有控球，變化球也很不錯。

4大先發成形

旅外8投古林狀況不明

林盛恩初亮相就展現球威，他卻說沒達到設定的目標，畢竟原本球速不只153公里，希望在開賽前調整到球速至少157公里。在成棒國際賽初體驗就以練習5個月的投手身份亮相，林盛恩坦言一開始比較急，但來到球隊就不太會有壓力。

今台灣隊練球結束後，明、後天將對戰台鋼雄鷹，是這支嶄新台灣隊的首次練習賽。曾總表示，所有投手都會準備，「這2場是今年第1次，希望能把這段時間準備的東西展現出來，重點觀察比賽狀況，感受比賽氛圍。」

台灣隊目前8位旅外投手，陳柏毓、林盛恩已報到，明天將迎來日職養樂多的台日混血投手徐翔聖，日本火腿孫易磊也是近期報到，至於狀況較不明朗的古林睿煬，曾總僅重申：「待觀察。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中