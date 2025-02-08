林盛恩飆火球 牛棚兩優勢打中建仔

林盛恩（前）在個人首次實戰投打練習登板，最快球速飆出153公里，投手教練林岳平站後方觀察。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨在大巨蛋第2次實戰投打練習，19歲林盛恩大秀極品火球，最速飆到153公里，可望扮演牛棚大將，而台灣隊4大先發也呼之欲出，總教練曾豪駒初步規劃沙子宸、徐若熙、莊陳仲敖和陳柏毓擔綱。

催速153公里

控球、變化球獲肯定

來自紅人隊的林盛恩，青棒時期就是有名的二刀流，被日媒封為最接近大谷翔平的台灣選手，前年以野手身份旅美，去年9月首度練投，如今就在台灣隊的個人首次實戰投打飆到153公里。練投15球中，直球速度幾乎都破150公里，令場邊的台灣隊情蒐瞪大雙眼驚呼，「真的假的？」

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跟他對決的蔣少宏點評，林盛恩的直球和變化球都很不錯，球質很重，有一顆擊球以為落點是界內，被擠到界外；投手教練王建民也評價，林盛恩有控球，變化球也很不錯。

4大先發成形

旅外8投古林狀況不明

林盛恩初亮相就展現球威，他卻說沒達到設定的目標，畢竟原本球速不只153公里，希望在開賽前調整到球速至少157公里。在成棒國際賽初體驗就以練習5個月的投手身份亮相，林盛恩坦言一開始比較急，但來到球隊就不太會有壓力。

今台灣隊練球結束後，明、後天將對戰台鋼雄鷹，是這支嶄新台灣隊的首次練習賽。曾總表示，所有投手都會準備，「這2場是今年第1次，希望能把這段時間準備的東西展現出來，重點觀察比賽狀況，感受比賽氛圍。」

台灣隊目前8位旅外投手，陳柏毓、林盛恩已報到，明天將迎來日職養樂多的台日混血投手徐翔聖，日本火腿孫易磊也是近期報到，至於狀況較不明朗的古林睿煬，曾總僅重申：「待觀察。」

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