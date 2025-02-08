龍獅象3鐵捕 待命頂上林家正

陳重羽（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強冠軍主戰捕手林家正赴美處理合約事宜，能否打資格賽有變數，一旦他退隊，台灣隊的捕手陣容將由中職選手扛下，其中蔣少宏是最熟悉王牌「龍之子」徐若熙的捕手，他希望能將自己準備好，讓教練決定誰下場。

高宇杰（記者陳志曲攝）

蔣少宏候補首選

蔣少宏是台灣隊陣中唯一拿過金手套的捕手。（記者陳志曲攝）

陳重羽、高宇杰分工

林家正尚未歸隊，台灣隊正在等待他的回覆，若他無法參賽，將由蔣少宏、陳重羽和高宇杰分擔蹲捕任務。昨在大巨蛋度過44歲生日的教練高志綱表示，3位捕手在母隊都是主力，也懂得跟洋將溝通，即便是旅外台將，相信溝通不會有問題。

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台灣隊先發輪值由徐若熙和陳柏毓領軍出擊，兩人都跟蔣少宏有關連，徐若熙是他在母隊味全龍的搭檔，陳柏毓則是在北科附工的學弟，並不陌生。蔣少宏也是3捕中唯一拿過金手套的捕手，扮演主戰候選。

雖然台灣隊有8位旅外投手，蔣少宏表示會運用與洋將搭配的模式，畢竟都是待在美國體系的投手，接受的教育應該差不多。

有趣的是，呂詠臻轉戰樂天桃猿後，昨首度在台灣隊的實戰投打練習搭配蔣少宏，兩人去年在味全的再見投手犯規，因呂詠臻慌張喊「少宏！少宏！」變成球迷難忘的插曲。蔣少宏笑說，別再提這個哏了，「他在樂天有舞台發揮專長，這是很好的事情。」

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