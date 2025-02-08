晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

龍獅象3鐵捕 待命頂上林家正

2025/02/08 05:30

陳重羽（記者陳志曲攝）陳重羽（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強冠軍主戰捕手林家正赴美處理合約事宜，能否打資格賽有變數，一旦他退隊，台灣隊的捕手陣容將由中職選手扛下，其中蔣少宏是最熟悉王牌「龍之子」徐若熙的捕手，他希望能將自己準備好，讓教練決定誰下場。

高宇杰（記者陳志曲攝）高宇杰（記者陳志曲攝）

蔣少宏候補首選

蔣少宏是台灣隊陣中唯一拿過金手套的捕手。（記者陳志曲攝）蔣少宏是台灣隊陣中唯一拿過金手套的捕手。（記者陳志曲攝）

陳重羽、高宇杰分工

林家正尚未歸隊，台灣隊正在等待他的回覆，若他無法參賽，將由蔣少宏、陳重羽和高宇杰分擔蹲捕任務。昨在大巨蛋度過44歲生日的教練高志綱表示，3位捕手在母隊都是主力，也懂得跟洋將溝通，即便是旅外台將，相信溝通不會有問題。

台灣隊先發輪值由徐若熙和陳柏毓領軍出擊，兩人都跟蔣少宏有關連，徐若熙是他在母隊味全龍的搭檔，陳柏毓則是在北科附工的學弟，並不陌生。蔣少宏也是3捕中唯一拿過金手套的捕手，扮演主戰候選。

雖然台灣隊有8位旅外投手，蔣少宏表示會運用與洋將搭配的模式，畢竟都是待在美國體系的投手，接受的教育應該差不多。

有趣的是，呂詠臻轉戰樂天桃猿後，昨首度在台灣隊的實戰投打練習搭配蔣少宏，兩人去年在味全的再見投手犯規，因呂詠臻慌張喊「少宏！少宏！」變成球迷難忘的插曲。蔣少宏笑說，別再提這個哏了，「他在樂天有舞台發揮專長，這是很好的事情。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中