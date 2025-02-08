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台灣隊6場熱身賽 對台鋼閉門戰

2025/02/08 05:30

台灣隊集訓將滿一週，明天迎來首場熱身賽。（記者陳志曲攝）台灣隊集訓將滿一週，明天迎來首場熱身賽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第6屆經典賽資格賽A組賽事將於21日在大巨蛋展開，基於3支外隊抵台時間不同等因素並未舉辦公辦熱身賽，台灣隊仍在大巨蛋、天母棒球場共安排6場熱身賽，前2場於明、後天晚間與台鋼雄鷹因戰術演練，打閉門練習賽，協助球員逐步進入比賽狀態。

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根據外隊提交棒協的行程，西班牙、南非各於9日、15日抵台，尼加拉瓜於大會報到日19日才從日本宮崎飛來，熱身賽改由各隊自行安排，台灣隊在14日大聯盟場務進駐前於大巨蛋安排4場，僅12、13日對韓職樂天巨人開放球迷並售票，14日起改到天母繼續集訓再安排2場。

大聯盟官網期待台灣表現

大聯盟官網在A組各隊提交初步28人名單後初步認為，世界排名第2的台灣雖然很不走運要打資格賽，12強陣容又幾乎全部缺席，但因在大巨蛋出賽有地主優勢，加上剛在12強賽拿到隊史一級國際賽首座冠軍，資格賽的表現可以高度期待，焦點球員當然是拿到12強賽MVP的隊長陳傑憲。

尼加拉瓜世界排名第16名是A組次高，名單中有好幾位小聯盟潛力新秀，可望改善上屆經典賽4場比賽都只得1分的進攻能力；西班牙上屆資格賽雖被看好卻沒能出線，本屆陣容有好幾位前大聯盟球員助陣，還請來前金鶯球星瓊斯擔任打擊及外野教練。

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