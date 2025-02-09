本報專訪》工藤親授中信 屹立投手丘29年秘技

日職傳奇名投工藤公康（右）應邀擔任中信春訓客座教練，不只吸引球員提問，包括艾迪頓（右二）等外籍教練也興致高昂。（中信兄弟提供）

記者龔乃玠／專訪

中信兄弟請來傳奇球星工藤公康擔任客座教練，昨他到中信公益園區參與訓練首日就引發「工藤效應」，球員排隊向這位日職史上最長壽名投請益，就連外籍教練團也把握空檔挖寶，工藤接受本報專訪透露訓練投手的方法，向「兄弟們」傳授在軟銀打造投手王國的秘訣。

工藤公康（右）著重髖關節訓練法，除了強化投球威力，也能延長投球壽命。（中信兄弟提供）

任春訓客座教練 來台前做足功課

工藤在日職選手生涯長達29年，至今仍是歷史紀錄，且執教軟銀7年奪5冠，無論投球和執教資歷都是神獸級。他著重髖關節的訓練法，不僅延長了選手生涯，更是打造軟銀投手王國的契機，昨下午的體能和重訓課表，就傳達他的投手哲學。

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首重髖關節訓練 快狠準也投得久

工藤表示，投手球要投得快、更精準或更犀利，都跟下半身運用有關，先從髖關節的深層肌肉練起，接下來才是外面的大肌肉，肩膀也是如此，「先給選手這些知識後，他們自然知道怎麼將能力拉上來，我只是給個契機而已。」

工藤公康擔任軟銀總教練7年期間，率隊拿下5次總冠軍。

（產經新聞提供）

中信總教練平野惠一（右一）驚嘆工藤公康（左二）對棒球的熱情。（中信兄弟提供）

對肌肉鍛鍊相當講究，工藤持續在學術界精進自我，2013年擔任軟銀監督前，以50歲之齡錄取日本筑波大學研究所，學習運動醫學，現年61歲的他，更持續攻讀同所博士，連中信總教練平野惠一都驚呼，「到這歲數還在念博士，對棒球的熱情不輸任何人。」

本職學能全方位 61歲繼續攻博士

談到在日職能投近30年，工藤認為除了髖關節訓練，他也針對打者的優缺點做很多研究。得知工藤善於情蒐的中信兄弟強投鄭浩均，昨在午餐時間也主動跟他討論許多投球策略。

工藤仍是軟銀監督時，曾來台灣亞洲冬季聯盟視察選手，這次首度參加台灣球隊訓練，來台前就發揮研究精神，希望先了解選手背景，還從比賽影片中認識選手，實際到場後，他直呼中信選手天賦高，身體素質也很不錯。

平野認為，一般教練不會像工藤一樣，客座前還先做很多功課，如果自己是選手，一定會把握機會挖寶，他還私心希望其他球隊選手也能接受像工藤這樣的指導，讓全台灣的棒球更好。

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