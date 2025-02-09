台灣隊開路先鋒 陳文杰進口袋名單

陳文杰按照自己的攻擊模式持續備戰。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今、明在大巨蛋與台鋼雄鷹進行閉門熱身賽，總教練曾豪駒對打線已有初步規劃，中心棒次由張育成、陳子豪、吳念庭擔任，開路先鋒交給陳文杰或宋晟睿，希望透過6場熱身賽找出最佳隊型。

張育成近況佳 第4棒首選

曾豪駒指出，經過兩個循環的集訓，選手狀況都上軌道，這2場原則上都打9局，不會演練突破僵局制，野手都有機會上場，希望趕快進入比賽狀態，近況以張育成、吳念庭、陳傑憲最好，陳傑憲不論中心棒次或第1棒都能擔任。打擊教練彭政閔認為，張育成是最適合第4棒的人選。

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投手方面，曾豪駒表示，這2場以投1場、休1場調整，先不測試連續出賽，由於中職限制投手壘上無人20秒、壘上有人25秒必須出手，與資格賽使用大聯盟各15秒、18秒的規定不同，希望選手可以盡快適應，至於旅外投手是否出賽，他說：「就是練習，有需要我們就會安排。」

陳文杰很有機會繼2023年亞錦賽後再次入選國家隊，他認為，亞錦賽被排在第5到7棒，去年在台鋼以第2棒為主，職棒生涯幾乎每個棒次都打過，基本工作都是上壘，「不管打第幾棒，我都不陌生，不用改變策略，按照自己的攻擊模式，教練怎麼安排、交付什麼任務，就是把它做好。」

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