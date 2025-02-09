TPBL》國王缺豪沒力 「豹」力捍衛主場

林信寬（右）拿下雲豹本土最高17分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園雲豹昨在農曆年後首戰迎戰龍頭新北國王，在對方一哥林書豪因傷缺陣下，靠克羅馬26分領軍、林信寬挹注17分，以100：84成功捍衛主場。

雲豹克羅馬（中）上籃，全場進帳26分。（記者林正堃攝）

國王與雲豹上季分別拿下PLG與T1冠軍，昨迎來在TPBL的首度交鋒，林書豪因大腿拉傷高掛免戰牌，國王發揮也受到影響，一度落後多達20分，團隊命中率僅34.8%，無緣2連勝。

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雲豹克羅馬繳出26分、8籃板、6助攻全能表現，威廉斯挹注23分、18籃板，本土最佳是林信寬的17分，主控高錦瑋貢獻8分、7助攻，林信寬指出，過年期間針對中距離跳投下苦功，年後首戰要碰上聯盟龍頭，團隊備戰都相當認真，很高興能助隊拿下勝利。

克羅馬飆26分

林信寬挹注17分

雲豹今續在主場迎戰夢想家，不過日前網羅的關島男籃主力前鋒羅斯仍不會上陣，營運長顏行書表示，他預計將在3月賽程較密集時才會出賽。而休賽季網羅的控衛呂濟而原定昨晚復出，不料復健過程中右膝前十字韌帶再度斷裂，本季確定報銷。

國王年後首戰踢鐵板，強森與曼尼高都有18分演出，沃許本拿16分，簡祐哲3記三分彈挹注11分，林書緯9投0中只拿3分。

主帥萊恩指出，此役在維持比賽強度上確實做得不如對手，今天休兵一天後，明天將恢復練球、同時也會看影片進行檢討，以備戰週三在東亞超級聯賽面對馬尼拉電器的關鍵戰，林書豪屆時是否上陣還在評估中。

此外，國王本季除東超賽場，4月也將參與FIBA主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞資格賽，由於部分賽事與TPBL例行賽撞期，聯盟仍在與球團協調中。總經理毛加恩認為，這項賽事可以讓平時沒有太多上場時間的年輕球員，得到很好的磨練機會。

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