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新加坡大滿貫賽》林昀儒、高承睿銀恨 世界排名將上第9

2025/02/09 05:30

林昀儒(左)、高承睿在男雙決賽不敵中國組合，以亞軍作收。（取自WTT官網）林昀儒(左)、高承睿在男雙決賽不敵中國組合，以亞軍作收。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手組合」林昀儒╱高承睿昨在WTT新加坡大滿貫賽男雙決賽，以0：3不敵中國組合王楚欽/林詩棟，亞軍作收，仍締造台灣男雙在大滿貫賽最佳戰績，下週世界排名將衝上第9。

首次搭配的林昀儒/高承睿，一路擊退世界排名第7的新加坡組合郭勇/馮耀恩、世界排名第2的日本組合戶上隼輔/篠塚大登及世界排名第5的法國組合多爾布克布拉薩德。同樣是第一次搭檔的王楚欽/林詩棟也連闖3關殺進決賽，尤其4強賽更力退世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔，展現問鼎冠軍的實力。

首度搭配進決賽

表現超乎預期

面對由男單世界排名前2組成的超強組合，林高配前兩局被壓著打，2：11、4：11連丟兩局，第3局則在10：8聽牌下，錯過兩個局點後以11：13遭逆轉。教練王翊澤表示，第2局在開局3：1領先下，林昀儒的發球失誤給了對手調整的空間，也影響到自己的心情，是雙方士氣消長的關鍵。第3局在10：8領先時，兩個局點也都被對手算到，只能說對手在細節和戰術執行都比我們好。

王翊澤表示，林昀儒和高承睿第一次搭配就能闖進決賽，表現已經超乎預期，但在這場高強度的冠軍賽，也曝露出兩人的默契、跑位還有待磨合，也發現了一些問題，並不是件壞事。

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