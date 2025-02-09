晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

蒙受不白之冤 護國神醫無罪定讞

2025/02/09 05:30

〔記者鮑建信、王元鴻／綜合報導〕 曾協助郭婞淳等名將奪奧運金牌，在體壇被譽為「護國神醫」的高市名醫林聖章，被控違反醫師法案，經高等法院高雄分院大逆轉改判無罪，高檢署高雄分署不服上訴，最高法院以檢方「徒以自己之說詞，任意指為違法」駁回，無罪定讞。林聖章低調表示，遭莫須有罪名纏訟多年，承擔極大壓力，早已身心俱疲，所幸沉冤得雪。

林聖章被控2014年到2015年「指示護理師陳女為7名病患問診、開藥，詐領健保費2萬多元。」橋頭地院判林和陳有期徒刑10月和7月。2人上訴高雄高分院審理後大逆轉，改判無罪。二審合議庭指出，相關證人除首次由醫師林聖章等人負責看診，後續則由陳姓護理師等人提供減重諮詢等相關作業，並因事隔8年多，難期待證人記憶清晰全無混淆，所述情節多有不符或悖於常理。

而林聖章執業多年，有相當社會地位，另雇多名醫師，不缺人力，其受僱醫師薪酬係按診次，非以看診人數計算，無移出病患以減省薪資成本之些微誘因。主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至無視於可能危及患者生命安全，卻由護理師擔綱為病患看診、治病動機，判決被告2人均無罪。

高雄高分檢不服上訴，但最高法院5名法官合議庭認為原審判決並無不妥駁回，理由為「檢察官上訴意旨置原判決所為明白論斷於不顧，仍持已為原判決指駁之陳詞再事爭辯，或對於事實審法院取捨證據與自由判斷證據證明力之職權行使，徒以自己之說詞，任意指為違法，或就不影響判決結果之枝節事項，執為指摘...。本件上訴違背法律上程式，應予駁回。」全案就此落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中