蒙受不白之冤 護國神醫無罪定讞

〔記者鮑建信、王元鴻／綜合報導〕 曾協助郭婞淳等名將奪奧運金牌，在體壇被譽為「護國神醫」的高市名醫林聖章，被控違反醫師法案，經高等法院高雄分院大逆轉改判無罪，高檢署高雄分署不服上訴，最高法院以檢方「徒以自己之說詞，任意指為違法」駁回，無罪定讞。林聖章低調表示，遭莫須有罪名纏訟多年，承擔極大壓力，早已身心俱疲，所幸沉冤得雪。

林聖章被控2014年到2015年「指示護理師陳女為7名病患問診、開藥，詐領健保費2萬多元。」橋頭地院判林和陳有期徒刑10月和7月。2人上訴高雄高分院審理後大逆轉，改判無罪。二審合議庭指出，相關證人除首次由醫師林聖章等人負責看診，後續則由陳姓護理師等人提供減重諮詢等相關作業，並因事隔8年多，難期待證人記憶清晰全無混淆，所述情節多有不符或悖於常理。

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而林聖章執業多年，有相當社會地位，另雇多名醫師，不缺人力，其受僱醫師薪酬係按診次，非以看診人數計算，無移出病患以減省薪資成本之些微誘因。主觀上應無令他不顧聲譽、鋌而走險，甚至無視於可能危及患者生命安全，卻由護理師擔綱為病患看診、治病動機，判決被告2人均無罪。

高雄高分檢不服上訴，但最高法院5名法官合議庭認為原審判決並無不妥駁回，理由為「檢察官上訴意旨置原判決所為明白論斷於不顧，仍持已為原判決指駁之陳詞再事爭辯，或對於事實審法院取捨證據與自由判斷證據證明力之職權行使，徒以自己之說詞，任意指為違法，或就不影響判決結果之枝節事項，執為指摘...。本件上訴違背法律上程式，應予駁回。」全案就此落幕。

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