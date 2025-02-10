胡智爲結束迷航 獅本土一哥換他扛

獅隊外籍投教霍斯曼（左）表示，失去古林固然很傷，但輪值開出空缺，將是個機會。（記者龔乃玠攝）

頂古林輪值空缺 義無反顧

統一獅本土王牌古林睿煬離隊後，陣中輪值空缺亟需另一主力來扛，今年尋求反彈的胡智爲備受期待。 （記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅胡智爲去年投出返台最低迷球季，今年古林睿煬離隊後，獅隊期盼反彈扛下本土輪值，他昨天首度實戰投打練習，雖然球速尚未突破140公里，自評有在預期內，休季也加大投球跨步的步伐，盼找回過往的身手。

去年手動刀 因傷陷低潮

31歲的胡智爲去年2月開刀清除手肘骨刺，直到8月初才復出，僅在一軍先發、救援共投27局，拿下2勝（另有3敗），防禦率5.00，3項數據都是返台最糟，他坦言手動完刀後，控球無法隨心所欲，丟得小心翼翼，導致品質丟不出來，「怎麼丟都不對勁，後期手肘會有不適感，但醫生說是過渡期，必須自己去克服。」

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加大投球跨步 盼找回身手

今年尋求反彈，胡智爲休季到日本接受3至4天的檢測，優化球種之餘，也觀察自己投球的跨步比健康時的距離來得小，「可能太多重心放在手上面，有把跨步的步伐拉大，讓出手點放前面一點。」

前次胡智爲如此迷航，得追溯至2019年印地安人隊時期，比起那1年心態因素居多，因傷低潮是首次遇到。由於去年僅丟27局，胡智爲坦言今年能吃多少局是未知數，但也知道古林離隊後必須扛下本土輪值，「希望今年是健康的一年，把手和身體的感覺找回來。」

投手教練霍斯曼表示古林離隊，輪值開出空缺，對其他選手反而是個機會。事實上，對領高薪的胡智爲來說，在嘟嘟退役、古林赴日後，需義無反顧扛起本土一哥，更應該視為責任。古林去年10勝2敗，吃下125局，胡智爲這兩年累計也才6勝11敗，分擔111.1局。

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