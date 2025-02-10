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2月排13場熱身賽 雄鷹2年準備高飛

2025/02/10 05:30

台鋼洋將後勁已抵台並投入春訓。（取自台鋼雄鷹官方粉絲頁）台鋼洋將後勁已抵台並投入春訓。（取自台鋼雄鷹官方粉絲頁）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨至大巨蛋展開今年春訓第1場對外賽，在2月已排定13場熱身賽，包括對經典賽資格賽(WBCQ)參賽球隊共4場，而月底和陽岱鋼所屬的新潟天鵝之皇兩場交流賽預售狀況也不俗，為「雄鷹2年」做好準備。

台鋼洋投後勁昨投入春訓後，連同日前已報到的小野寺賢人、吉田一將、石萬金和艾速特，5名洋投皆已投入訓練，而備受球迷喜愛的洋砲魔鷹則訂今天抵台。台鋼昨和今天在大巨蛋和WBCQ台灣隊進行兩場熱身賽，則以全本土陣容應戰，外籍球員都留在高雄訓練。

除了和台灣隊交手，台鋼分別在17、18日和參加WBCQ的西班牙、南非國家隊各打1場，另也和韓職樂天巨人、NC恐龍進行交流。值得一提的是，24日和NC恐龍是在甫竣工的亞太棒球村成棒主球場進行比賽。

至於台鋼在27、28日於高雄澄清湖棒球場進行的「2025港都台日親善交流賽」，是和陽岱鋼所屬的日職二軍球隊交手，預售票已於7日全面開賣，目前兩場預售都已超過開放座位數的一半。由於澄清湖內野上層看台及外野座椅在進行整修驗收，屆時交流賽只開放內野下層部分座位，最多約開放6千人進場。

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