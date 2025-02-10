晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

後古林時代 19號照催球速

2025/02/10 05:30

繼承古林睿煬19號球衣的林原裕，首次實戰投打練習就催出148公里的速球。（資料照）繼承古林睿煬19號球衣的林原裕，首次實戰投打練習就催出148公里的速球。（資料照）

林原裕投打練習催148KM

〔記者龔乃玠／台南報導〕上季亞軍統一獅今年失去年度MVP古林睿煬，又沒有洋投掩護牛棚，新球季盼土投奮起，繼承古林睿煬19號的林原裕，昨在首次實戰投打練習就催出148公里的速球，另外在中繼也有不少投手蓄勢待發，盼找回昔日「投手王國」的美名。

填補輪值空缺 競爭激烈

獅隊最大課題是填補古林的輪值空缺，先發候選胡智爲和林原裕昨天首次實戰投打，外籍投手教練霍斯曼設定全瞄準外角去投，讓選手專注在一個區塊的控球，談到痛失古林固然很傷，但他認為輪值開出空缺，讓其他選手擔起重任，「這是個機會！」

去年獅隊本土牛棚防禦率4.53，排名聯盟倒數第2，今年洋投必須掩護古林不在的輪值，少了裴瑞茲掩護牛棚，土投必須當自強，而今年有鍾允華、林易霆2名新秀，以及去年球季尾聲漸入佳境的林子崴、力拚東山再起的劉軒荅和鄭鈞仁。隊內有選手認為，中繼和後援應該滿競爭的。

霍斯曼點名林易霆吸收快

霍斯曼也說，很喜歡林易霆這位新秀，他對接受訊息、消化訊息的能力很出色，態度又好又有天賦，且不只是他，很多年輕投手都有天賦，且相當多樣化，有各自特色和能力，但要等實戰階段觀察比賽的反應、回饋，才能做更好的評估。

談到上季獅隊的本土牛棚狀況，霍斯曼認為，去年較常出現集體好、集體不好的狀況，直到下半季尾聲才有拉回來，希望選手能從經驗中學習，遇到不好的狀況時，該怎麼去調整回來。

霍斯曼去年8月來台擔任客座教練，今年升任一軍投手教練，他認為自己是很正面的教練，投手們通常會給自己很多壓力，盼用輕鬆、愉快的環境讓他們發揮天賦，「我不想要給命令，強調雙向溝通，同時讓他們了解，沒有東西一蹴可幾，必須尋求一天一天的進步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中