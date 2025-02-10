後古林時代 19號照催球速

繼承古林睿煬19號球衣的林原裕，首次實戰投打練習就催出148公里的速球。（資料照）

林原裕投打練習催148KM

〔記者龔乃玠／台南報導〕上季亞軍統一獅今年失去年度MVP古林睿煬，又沒有洋投掩護牛棚，新球季盼土投奮起，繼承古林睿煬19號的林原裕，昨在首次實戰投打練習就催出148公里的速球，另外在中繼也有不少投手蓄勢待發，盼找回昔日「投手王國」的美名。

填補輪值空缺 競爭激烈

獅隊最大課題是填補古林的輪值空缺，先發候選胡智爲和林原裕昨天首次實戰投打，外籍投手教練霍斯曼設定全瞄準外角去投，讓選手專注在一個區塊的控球，談到痛失古林固然很傷，但他認為輪值開出空缺，讓其他選手擔起重任，「這是個機會！」

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去年獅隊本土牛棚防禦率4.53，排名聯盟倒數第2，今年洋投必須掩護古林不在的輪值，少了裴瑞茲掩護牛棚，土投必須當自強，而今年有鍾允華、林易霆2名新秀，以及去年球季尾聲漸入佳境的林子崴、力拚東山再起的劉軒荅和鄭鈞仁。隊內有選手認為，中繼和後援應該滿競爭的。

霍斯曼點名林易霆吸收快

霍斯曼也說，很喜歡林易霆這位新秀，他對接受訊息、消化訊息的能力很出色，態度又好又有天賦，且不只是他，很多年輕投手都有天賦，且相當多樣化，有各自特色和能力，但要等實戰階段觀察比賽的反應、回饋，才能做更好的評估。

談到上季獅隊的本土牛棚狀況，霍斯曼認為，去年較常出現集體好、集體不好的狀況，直到下半季尾聲才有拉回來，希望選手能從經驗中學習，遇到不好的狀況時，該怎麼去調整回來。

霍斯曼去年8月來台擔任客座教練，今年升任一軍投手教練，他認為自己是很正面的教練，投手們通常會給自己很多壓力，盼用輕鬆、愉快的環境讓他們發揮天賦，「我不想要給命令，強調雙向溝通，同時讓他們了解，沒有東西一蹴可幾，必須尋求一天一天的進步。」

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