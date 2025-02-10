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WBCQ》台灣隊備戰搞神秘 陳子豪首打席炸裂

2025/02/10 05:30

經典賽資格賽台灣隊熱身賽首戰昨在大巨蛋對台鋼，陳子豪首打席就敲出2分砲。（中職提供）經典賽資格賽台灣隊熱身賽首戰昨在大巨蛋對台鋼，陳子豪首打席就敲出2分砲。（中職提供）

熱身賽6場 只亮相2場

〔記者吳清正、林宥辰／台北報導〕將於2月21日開打的經典賽資格賽戰雲密布，台灣隊備戰搞神秘，賽前儘管安排6場熱身賽，昨起在大巨蛋找來台鋼雄鷹對戰2場，加上15、17日移師天母對味全龍，這4場都大門深鎖不開放，也因此昨晚陳子豪穿上國家隊戰袍首打席就炸裂的時刻，台灣媒體也未能現場見證。「新．台灣隊」僅在12、13日於大巨蛋售票的交流賽對韓職樂天巨人，才對外開箱。

昨對台鋼敲9安

7投共飆7K

中職昨晚十點半釋出台灣隊成軍首戰訊息，在陳子豪2分砲帶動下，這場對台鋼的閉門模擬練習賽，參與集訓的15名野手全員上場打擊，共敲9安打，拿5分。7名投手登場模擬賽事狀況，共投7K。

這次資格賽，台灣隊和西班牙、尼加拉瓜與南非隊同組，取分組榜首和2、3名加賽的勝者晉級。儘管台灣隊去年底12強風光奪冠，世界棒球排名站上第2名位置，不過對3支外隊國際賽交手經驗不多，加上經典賽各國大肆招兵買馬，最新戰力不明，應戰更得小心翼翼。

由於大會沒有安排公辦熱身賽，尼加拉瓜前往日本宮崎移地訓練，進行4場熱身賽後來台。以古巴等中南美洲選手為主的西班牙昨天率先抵台，將自辦5場熱身賽，13、14日於東海大學棒球場出戰甲組成棒台壽霸龍隊，15日於台體大棒球場對台灣體大，17日在高雄立德棒球場對台鋼雄鷹、18日在斗六棒球場對味全龍。

高志綱：有輸不得的壓力

南非將於16、17日在亞太成棒副球場和台南市成棒隊也進行閉門比賽，統一獅也支援5名年輕球員，南非18日移師到立德棒球場出戰台鋼。

選手時代經歷過資格賽的台灣隊首席兼捕手教練高志綱認為，資格賽有另類壓力，因要力拚正賽資格，更有輸不得壓力在。一般球迷可能認為「這個國家好像不太打棒球，我們應該要贏吧？」但不論比賽大小，身為職業選手都不能鬆懈，應該做好準備。

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