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TBPL》連挫戰績前2名 雲豹年後大升級

2025/02/10 05:30

高錦瑋（中）末節飆進關鍵三分彈，助雲豹以96：93擊敗夢想家。（TPBL提供）高錦瑋（中）末節飆進關鍵三分彈，助雲豹以96：93擊敗夢想家。（TPBL提供）

下剋上擊敗夢想家

克羅馬繳33分

〔記者盧養宣／綜合報導〕戰績位處後段班的雲豹週末打出驚奇，昨在只有雙洋將之下，由克羅馬33分領軍，高錦瑋末節飆進關鍵三分彈，以96：93擊敗夢想家，繼前天力克龍頭國王後，昨再扳倒聯盟第2的強敵，農曆年後拉出2連勝，賽後8勝9敗，落後第4位的戰神1場勝差。

雲豹上季在T1聯盟封王，來到新聯盟後上半季表現稍嫌掙扎，進攻重擔多仰賴克羅馬與高錦瑋，兩人場均上場都超過40分鐘，分居聯盟前2名，昨依舊是贏球的兩大功臣，克羅馬繳出全場最高33分、另有11籃板，高錦瑋則在末節夢想家反撲之際展現強心臟飆進重要三分彈，全場繳出17分、9助攻、6籃板、4抄截。

高錦瑋末節關鍵三分彈

對於球隊在農曆年前後表現的不同，雲豹總教練查爾斯認為，立陶宛籍中鋒艾吉在12月底加入球隊後逐漸適應體系，在籃板爭搶上帶給球隊不少幫助，昨在威廉斯因腳踝不適缺陣下，艾吉貢獻20分、21籃板。另外查爾斯也肯定團隊在防守端修正不少細節，讓國王、夢想家這兩戰得分都未超過95分。

前NBA狀元班尼特

首戰僅拿15分

夢想家昨第三節進攻當機只拿下10分，雖然末節靠馬建豪4顆三分彈挹注下一度看見逆轉的希望，只是他最後一擊失手，沒能延長戰線。馬建豪拿下全隊最高23分，高柏鎧挹注17分、12籃板，前NBA狀元班尼特來到夢想家首戰繳出15分。

蔣淯安去年11月面對雲豹復出首戰就扭傷左腳踝，昨二度復出還是對上前東家，替補上陣打了30分鐘，10投3中繳出6分、9助攻，仍在尋找手感。

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