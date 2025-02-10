TBPL》洗刷首秀窘紀錄 莫爾曼飆26分

戰神新洋將莫爾曼（左）貢獻26分、13籃板，率隊擊敗攻城獅。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神新洋將莫爾曼揮別前役只拿4分冰涼手感，昨轟下全隊最高26分、13籃板，率隊以100：90擊敗新竹攻城獅，收下2連勝。

戰神屠獅收2連勝

努利繳30分做白工

戰神季中持續走馬換將，農曆年前補進203公分的法國籍前鋒莫爾曼，36歲的他擁有法國國家隊經驗，征戰過歐洲不同聯賽，以穩定外線投射與內線防守見長。

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不過，莫爾曼在上週五首秀表現差強人意，僅拿下4分、16籃板，昨表現反彈繳出26分、13籃板亮眼數據，但他把贏球歸功於團隊合作，他說：「個人得分沒這麼重要，重要是贏球，若一支球隊有不同球員輪流跳出來是很有利的，我比較不在乎個人數據，希望把球隊帶到更高層次的地方。」

提到台、歐間球風差異，莫爾曼認為，台灣的速度較快，歐洲則有較多陣地戰，而他身為36歲的老將，體能要有更好調整。陳文宏繳出本土最高13分，他認為， 莫爾曼有很好的傳球意識，熱愛幫助大家，為隊友製造機會，場下也很好相處。

被喻為攻城獅「救世主」的努利，昨攻下全場最高30分、11籃板，但無力助隊挑戰3連勝。攻城獅主帥威森認為，球隊下半場防守不夠專注，也有很多失誤，加上對手針對努利的擋拆有不同的解決方式，沒有找到機會反擊，「對於這場比賽不是很滿意，但這可以從中學習。」

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