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PLG》領航猿復仇戰 斬斷領航猿5連勝

2025/02/10 05:30

獵鷹洋將鉑金（中）昨繳個人本季次高28分。（PLG提供）獵鷹洋將鉑金（中）昨繳個人本季次高28分。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雖是4天3戰密集賽程的最終戰，台鋼獵鷹昨在鉑金繳出個人本季次高28分領軍之下，以101：94斬斷龍頭領航猿的5連勝，兩隊賽後勝差縮小到3場。

獵鷹過去5次碰上領航猿僅拿下1勝，上次輸球還讓對手取得季後賽門票，昨迎來復仇之戰，雖然打完上半場還以49：53落後，不過易籃後靠鉑金與飛雷兩位洋將輪流發威，成功終止對戰2連敗。

洋將鉑金砍28分 本季次高

除鉑金貢獻28分、12籃板，飛雷神挹注26分、7籃板外，獵鷹本土好手也有不俗演出，谷毛唯嘉進帳16分、4助攻，謝宗融則繳10分、8籃板。

谷毛唯嘉近期表現漸入佳境，連續5場得分超過雙位數，他認為，自己現在更融入球隊體系，也透過訓練與賽後觀看影片，了解教練需要自己扮演的角色，「更明白自己在場上該做什麼。」

領航猿昨輪休葛拉漢，伯朗攻下全隊最高28分、14籃板，瓊斯挹注26分、10籃板，不過本土球員發揮有限，一哥盧峻翔14投5中僅拿12分，白曜誠5分、3失誤，李家慷也只進帳4分。

領航猿16日將再次踢館獵鷹，總教練卡米諾斯指出，林正與盧峻翔因投入亞洲盃男籃資格賽集訓屆時會缺陣。

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