WTT新加坡大滿貫賽》張佑安U19奪冠 「拿過的最大獎盃」

張佑安在決賽擊退南韓好手金佳恩，贏得新加坡青少年大滿貫賽U19男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲小將張佑安昨在WTT新加坡青少年大滿貫賽，先在4強扳倒郭冠宏，中止對戰4連敗，決賽再以4：2逆轉南韓好手金佳恩，奪下U19歲組男單冠軍及2000美元（約新台幣6.6萬）獎金。張佑安開心地說，「這是我從小到大拿到最大的一座獎盃，獎金也是最高的一次。」

決賽先丟2局

逆轉南韓好手

這項首度舉辦的青少年大滿貫賽，採7局4勝制，每局只搶7分，也讓比賽充滿懸念。張佑安在4強戰和郭冠宏展開宿命的對決，雙方一路纏鬥至決勝局，張佑安才以7：3獲勝。張佑安表示，「今天還是跟過去一樣去拚他，可能贏在戰術想得比較多。」

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U19男單世界排名第2的張佑安，過去和排名第5的金佳恩交手以2勝1負佔上風，但這回一開賽卻連丟2局，比賽在第4局出現重大轉折，金佳恩從開局2：5落後追到6平，沒想到在自己暫停過後竟出現致命的發球失誤，將這局拱手讓出，張佑安扳平戰局後士氣大振，隨後又連下兩城，完成逆轉。

張佑安表示，「在暫停過後，我知道他想改變發球，沒想到竟自殺，有點賺到的感覺。」對於7分制，張佑安表示，一上場發動要很快，因為一旦比分被拉開就很難追，前三板的搶攻和控制也成為決勝的關鍵。

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