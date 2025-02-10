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選秀落榜生紀錄夜 里維斯飆45分

2025/02/10 05:30

湖人里維斯（左）轟45分，外加7籃板、7助攻，締NBA史上選秀落選球員單場火力次高紀錄。（今日美國）湖人里維斯（左）轟45分，外加7籃板、7助攻，締NBA史上選秀落選球員單場火力次高紀錄。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管老大哥詹姆斯因傷缺陣，剛加盟的東契奇尚未復出，「鄉村曼巴」里維斯挺身而出，狂轟生涯新高45分，外加7籃板、7助攻、3抄截，率湖人主場124：117力退溜馬，5連勝上衝至西部第4。

賽前湖人主帥瑞迪克笑說，這場里維斯得有「38分、7籃板、7助攻」才可能贏球，結果「鄉村曼巴」大殺四方，出賽41分鐘26投14中，包括三分彈9投4中，以及13罰全進，不但締造NBA史上選秀落選球員單場火力次高紀錄，26歲的他也是2005年「黑曼巴」布萊恩之後，隊史單場「45分、5籃板、5助攻」最年輕達標，賽後瑞迪克回應：「他最大的進步就是領導能力，扛下責任並接受挑戰，我想45分、7籃板、7助攻真的很足夠。」

有傷硬上 意外打出代表作

其實里維斯也因手肘挫傷，賽前還不確定能上陣，卻意外拚出代表作，「只要踏進籃壇最頂尖的湖人主場，所有疼痛都會消失，我就想跟兄弟們一起拚戰。」此外，日前湖人和黃蜂交易案告吹，因為黃蜂中鋒威廉斯未通過體檢被退回，湖人失去A.戴維斯的禁區缺口，補強計畫恐被打亂。

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