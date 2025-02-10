轉隊首秀有料 巴特勒、AD繳雙位數

A.戴維斯（右）上半場繳24分、13籃板、5助攻，締史上第一人紀錄。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「士官長」巴特勒昨在轉隊首秀繳出25分，勇士克服全場最多24分落後，在一哥柯瑞第3節包辦24分之下扭轉頹勢，他飆出全場最高34分，率隊以132：111擊敗公牛止敗。

巴特勒轉隊首秀貢獻25分、4助攻。（法新社）

勇士透過交易獲得巴特勒，不少球迷對此感到質疑，且他和柯瑞、D.格林3人合計105歲，引來外媒質疑，這個「三巨頭」組合能帶領勇士走多遠。

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昨面對東部第10的公牛，勇士打得不輕鬆，第3節最多落後達24分，但柯瑞在該節驚奇演出，一人包辦24分，帶隊逆轉，這是柯瑞生涯第46次單節得分超過20分，為史上最多。

巴特勒25分 柯爾誇像猛獅

巴特勒轉隊首秀貢獻25分、4助攻，還包含13次罰球，成為柯瑞不在場時，球隊定心丸，勇士主帥柯爾說：「我對他傳球能力印象深刻，他也懂得製造犯規上罰球線，這為我們帶來很多改變，他就像頭猛獅。」

提到和柯瑞的搭配，巴特勒說：「我們會是很完美、互補的搭檔，對手一定不給他空間，這製造我很多一對一或空檔機會。」柯瑞認為，兩人完全相反，巴特勒靠著切入在禁區予取予求，自己是透過三分球主宰比賽。

A.戴維斯上半場寫紀錄

迎來在獨行俠首秀的A.戴維斯繳出26分、16籃板，助隊以116：105擊敗火箭，但第3節傷退，他表示，主要是腿有點緊繃、腹部拉傷，放鬆後已無大礙。他在上半場繳出24分、13籃板、5助攻超神數據，寫史上第一人紀錄，A.戴維斯表示，要用好表現讓達拉斯球迷記住他，「提醒他們，誰是A.戴維斯！」

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