亞洲盃男籃資格賽》台灣隊開訓 3人傷退換將

林秉聖（資料照）

游艾喆、周桂羽、林信寬遞補

亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣男籃昨天正式開訓。（籃協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣2月20日將在台北和平籃球館迎戰菲律賓，23日作客香港，昨正式展開集訓，不過主控陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖確定因傷退出，由游艾喆、周桂羽、林信寬遞補。

陳盈駿（資料照）

台灣隊和紐西蘭、菲律賓及香港同組，目前戰績1勝3負暫居分組第3，雖無緣以分組前二直接晉級會內賽，仍可在最後兩戰爭取第3名，並於「6搶4」外卡賽取得會內門票。

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胡瓏貿（資料照）

20日主場戰菲律賓

23日作客香港

台灣隊16人名單日前出爐，不過腳踝有傷的陳盈駿經過醫療團隊評估，目前無法承受高強度比賽負荷，與總教練圖奇討論後決定退出，估計3月初才能回到球場。胡瓏貿1月18日對戰福爾摩沙夢想家不慎弄傷左肩，最近上場時間也減少，檢查報告顯示左肩狀況未見好轉，而旅外的林秉聖則因左手手掌腫脹及韌帶損傷，雙雙退出台灣隊。

林俊吉、陳冠全也受傷

另行評估

林俊吉、陳冠全也分別在訓練、比賽時受傷，醫療團隊及總教練將另行評估狀況，至於16人名單是否會再變動，籃協副秘書長張承中表示：「這2人都是近期才受傷，教練和選訓委員也可能從14人中直接選出最終的12人名單。」

旅外好手劉錚、林庭謙、「新台灣人」高柏鎧，及TPBL雲豹高錦瑋、林信寬、戰神混血好手雷蒙恩、夢想家馬建豪和林俊吉，PLG領航猿盧峻翔、林正和富邦勇士周桂羽、SBL裕隆藍少甫昨都參加開訓，他們將集訓至19日。

至於3名旅日球員阿巴西、曾祥鈞及游艾喆稍晚報到，預計12日前全員到齊。

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