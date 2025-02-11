亞洲盃男籃資格賽》謝宗融不打國家隊 卡總砲轟獵鷹

謝宗融（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕為因應20日登場的亞洲盃男籃資格賽，職籃再度進入休兵期，TPBL要到26日才會重燃戰火，PLG方面，獵鷹結束15、16日主場2連戰後，直到下月1日才會有比賽，只是目前賽程上排定16日獵鷹與領航猿之戰，卻意外引發兩隊隔空交戰。

卡米諾斯（資料照）

兩聯盟休兵不同調

戰績龍頭領航猿前天不敵獵鷹，總教練卡米諾斯賽後表示，陣中兩位入選國家隊的好手林正與盧峻翔16日的比賽因為要參加集訓不會出賽，並表示曾向獵鷹協調賽程卻未收到回覆，隨後更直指獵鷹不讓球員出戰國家隊，自己身為總教練會永遠力挺球員披上台灣隊戰袍。

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卡總提到的球員就是本季轉戰獵鷹表現出色的長人謝宗融，他先前受訪表達有意願參加國家隊，但由於集訓時間與例行賽撞期，由球團決定，最後成為台灣隊遺珠。

獵鷹澄清沒有不放人

獵鷹總經理王澄緯昨指出，聯盟去年底確實曾協調賽程，但由於南部場地不好找，加上必須向買票的球迷負責，最後並未更動賽程。

至於獵鷹被球迷認為「不放人打國家隊」，王澄緯表示，名單公布前曾與國家隊協調，讓謝宗融在結束16日賽事後再報到，但提議未被採納，「我尊重國家隊決定，但這不代表我不放人或我們就不支持國家隊，卡總的說法並不公平。」

對於賽程與亞洲盃資格賽集訓時間撞期，PLG則回應，聯盟立場是全力配合國家隊，「但也會尊重球團和球員的意願。」

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