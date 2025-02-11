陳傑憲改寫最大約 可望獲破1.5億鉅約

統一獅陳傑憲可望改寫中職最大約紀錄，預估將拿到一紙破1.5億鉅約。（資料照）

WBCQ開打前揭曉內容

兩紙億級合約

〔記者倪婉君／台北報導〕31歲的台灣隊長陳傑憲正為經典賽資格賽（WBCQ）備戰，和統一獅的「億級合約」持續洽談中，獅隊領隊蘇泰安昨證實這紙合約會在WBCQ開打前公布，未來10天內就會揭曉這位人氣球星的新身價，可望是一紙最高總值逾1.5億的破紀錄大約。

陳傑憲去年底世界12強賽率台灣隊奪冠後，成為家喻戶曉的「國民隊長」，他不但續任獅隊隊長，下週五台灣隊首戰西班牙，仍要率領台灣隊搶下明年經典賽資格。台灣隊前天和昨天都在大巨蛋和台鋼雄鷹進行閉門練習賽，明、後天和韓職樂天巨人的售票熱身賽，將可見到「新台灣隊」實戰丰采。

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對於陳傑憲的談約進度，蘇泰安不願鬆口，只證實雙方確實在農曆年前又見面談了合約細節，「傑憲的合約就是2月中和其他球員一起公布，每位球員的合約都很重要，目前不會個別去談合約進度。」獅隊15日將舉行第17屆有你真好球迷會，蘇泰安指出屆時陳傑憲不會出席，將待台灣隊賽事結束後才歸隊。

月薪有機會 從65萬衝上百萬

29歲的陳子豪去年季後行使FA自由球員資格後，獲味全龍以10年最高總值達1.3億合約延攬，24歲的江坤宇則在上月底收下10年最高總值1億4788萬鉅約，不但雙雙晉升「億元男」，且接連刷新紀錄，陳傑憲的最高合約總值有望再創史上新高，今年月薪也有機會從65萬衝上百萬等級。

潘傑楷可望晉升「複」翁

除了陳傑憲，蘇泰安也證實今年會開出新的複數年合約，據悉去年12強國手潘傑楷就將首次晉升「複」翁，收下平均月薪破40萬的2年合約。

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