穀保喊拚3連霸 平鎮誓言復仇

高中木棒聯賽32強賽將於2月13日開打，昨舉行開賽記者會。 （學生棒球運動聯盟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕高中木棒聯賽第2階段的32強賽將於2月13日在高雄市開打，昨天舉行開賽記者會，尋求衛冕的穀保家商霸氣喊出3連霸，平鎮則誓言報去年冠軍戰落敗的一箭之仇。

木棒聯賽今年度口號「球場上見」，期許每一位選手能夠在球場上盡情展現，與對手上演精采的對決，幫助球隊爭取更好的成績。代表平鎮出席記者會的去年亞洲青棒賽國手江庭毅表示，最想對決代表穀保出席的古定玄，古定玄也不甘示弱，表示最想對決平鎮，因為穀保要挑戰3連霸，平鎮是最強對手。

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江庭毅最想對決古定玄

兩人也不忘互相「舒服」對方，江庭毅表示，古定玄打擊很穩定，腳程快、守備範圍很大，古定玄則表示，江庭毅是這一屆最好的捕手，守備能力很強。

昨天的記者上請到今年1月加盟西雅圖水手選手林鉑濬到場來為學弟勉勵，林鉑濬去年在晉級8強關鍵戰對大溪高中先發，投3.2局失1分，帶領球隊晉級。林鉑濬在記者會上鼓勵現場學弟不要害怕跌倒或失敗，更要努力去突破自己，才能帶領球隊邁向巔峰，爭取佳績。今年冠軍戰將在2月28日於嘉義市KANO棒球場產生。

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