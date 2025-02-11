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WBCQ》交手3外隊 也「大」有來頭

2025/02/11 05:30

隊長陳傑憲（中）明、後天將率領台灣隊在大巨蛋迎戰韓職勁旅樂天巨人隊，這也是WBCQ開打前唯一的實戰機會，球迷將可一睹經典賽台灣隊的最新陣容。（中職提供）隊長陳傑憲（中）明、後天將率領台灣隊在大巨蛋迎戰韓職勁旅樂天巨人隊，這也是WBCQ開打前唯一的實戰機會，球迷將可一睹經典賽台灣隊的最新陣容。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊上次落入資格賽是2013年經典賽，當時和紐西蘭、菲律賓及泰國同組，最後輕騎過關取得正賽資格。這回同組的西班牙、南非和尼加拉瓜，實力都不容小覷，其中幾位具大聯盟資歷好手也都將來台參賽。

西班牙、尼加拉瓜

有大聯盟資歷好手

西班牙堪稱「中美洲聯軍」，成員多半來自委內瑞拉、多明尼加或古巴，僅1人是西班牙出身。前年經典賽代表古巴擊敗台灣隊的前樂天桃猿洋投雷法，繼2019年奧運資格賽後第2度披上西班牙球衣。

西班牙日前邀請前美職金鶯名將瓊斯擔任打擊教練，瓊斯表示這些選手都是拉丁美洲出身，希望他們把棒球技術跟風氣帶進歐洲，也祝福球隊出征台灣能有好運。

西班牙陣中，前大都會內野手吉洛梅有7季、411場大聯盟經驗，外野手E.貝爾崔曾效力遊騎兵；投手R.克魯茲有美、日職經驗，帶點側投的右投羅索也上過大聯盟。

尼加拉瓜預計先在日本集訓，投手群中大聯盟經驗最豐富的是曾效力天使、也曾來台效力富邦悍將的傑斯；內野手薩莫拉現效力釀酒人3A、庫斯博則有6季、323場大聯盟經驗。

南非投手群沒有人具大聯盟經驗，資歷最亮眼的是前富邦悍將迪倫，他去年奪下委內瑞拉夏季聯賽最佳投手獎。值得一提的是，官網日前點名南非隊值得關注的19歲內野手諾凡柏，2017年U12世界盃少棒曾來台。

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