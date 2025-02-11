WBCQ》雙土投鎮軍心 徐若熙、曾峻岳催火球

被定位先發的徐若熙昨對台鋼模擬賽，投2局、33球，送出3次三振，最快飆出152公里的球速。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕在旅美投手多人尚未報到、且幾乎都有球數和局數限制下，充滿不確定性，必將讓台灣隊在21日開打的經典賽資格賽調度多所顧忌，此時中職投手角色更形重要，尤其定位先發的徐若熙將是指標人物。

曾峻岳投出目前所有投手最快的153公里球速。（中職提供）

徐若熙飆152KM 2局送3K

徐若熙昨晚在台灣隊和台鋼雄鷹於大巨蛋進行第2場閉門模擬比賽中首位出場，最快飆出152公里的球速，投2局、33球，面對9名打者送出3次三振，被擊出3支安打。總教練曾豪駒表示，徐若熙目前控球沒有問題，第1局還在適應比賽感覺，速度還沒投出來，但是到第2局速度有投出來，比較有進入比賽的狀況。

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曾峻岳催出最快153KM

這場6局的模擬演練賽事，台灣隊共起用6名投手，總計送出5次三振，徐若熙之後5名投手都沒被安打，曾峻岳更投出目前所有投手最快的153公里球速。

打者方面，連2天被排在第1個上場打擊的宋晟睿，除了在第1天有盜壘演出，昨天也擊出1支二壘安打。

對於這兩場練習賽的整體表現，曾豪駒表示：「模擬比賽的重點，是讓投手熟悉投球時間規定的準備，以及讓每位選手習慣局間攻守交替與目前中職不同的時間規定。目前看起來攻擊面打者漸入佳境，投手方面有幾位選手還需要加快進度，慢慢進入比賽狀況。」

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