晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WBCQ》雙土投鎮軍心 徐若熙、曾峻岳催火球

2025/02/11 05:30

被定位先發的徐若熙昨對台鋼模擬賽，投2局、33球，送出3次三振，最快飆出152公里的球速。（中職提供）被定位先發的徐若熙昨對台鋼模擬賽，投2局、33球，送出3次三振，最快飆出152公里的球速。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕在旅美投手多人尚未報到、且幾乎都有球數和局數限制下，充滿不確定性，必將讓台灣隊在21日開打的經典賽資格賽調度多所顧忌，此時中職投手角色更形重要，尤其定位先發的徐若熙將是指標人物。

曾峻岳投出目前所有投手最快的153公里球速。（中職提供）曾峻岳投出目前所有投手最快的153公里球速。（中職提供）

徐若熙飆152KM 2局送3K

徐若熙昨晚在台灣隊和台鋼雄鷹於大巨蛋進行第2場閉門模擬比賽中首位出場，最快飆出152公里的球速，投2局、33球，面對9名打者送出3次三振，被擊出3支安打。總教練曾豪駒表示，徐若熙目前控球沒有問題，第1局還在適應比賽感覺，速度還沒投出來，但是到第2局速度有投出來，比較有進入比賽的狀況。

曾峻岳催出最快153KM

這場6局的模擬演練賽事，台灣隊共起用6名投手，總計送出5次三振，徐若熙之後5名投手都沒被安打，曾峻岳更投出目前所有投手最快的153公里球速。

打者方面，連2天被排在第1個上場打擊的宋晟睿，除了在第1天有盜壘演出，昨天也擊出1支二壘安打。

對於這兩場練習賽的整體表現，曾豪駒表示：「模擬比賽的重點，是讓投手熟悉投球時間規定的準備，以及讓每位選手習慣局間攻守交替與目前中職不同的時間規定。目前看起來攻擊面打者漸入佳境，投手方面有幾位選手還需要加快進度，慢慢進入比賽狀況。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中