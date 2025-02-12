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韓職巨人夠意思 今派王牌對台灣

2025/02/12 05:30

台灣隊備戰經典賽資格賽，今晚在大巨蛋與韓職樂天巨人進行首場交流賽，由呂詠臻掛帥先發。（資料照）台灣隊備戰經典賽資格賽，今晚在大巨蛋與韓職樂天巨人進行首場交流賽，由呂詠臻掛帥先發。（資料照）

台灣隊新陣容今開箱，對韓職兩戰也將是決定最後28人正選名單的關鍵依據。（資料照）台灣隊新陣容今開箱，對韓職兩戰也將是決定最後28人正選名單的關鍵依據。（資料照）

朴世雄打頭陣　有攻蛋經驗

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今、明兩天晚間6點35分在台北大巨蛋安排台灣隊與韓職樂天巨人進行「台韓國際交流賽」，也是台灣隊備戰經典賽資格賽6場熱身賽中唯二對外開放並售票的比賽，兩隊公布先發投手，台灣隊派出未納入初版28人名單的呂詠臻，樂天巨人由「眼鏡王牌」朴世雄掛帥。

朴世雄五度入選韓職明星賽，去年在韓職出賽30場都是先發，投173.1局是生涯單季新高，2021年奧運、2023年經典賽、2023年亞運都入選南韓國家隊，亞運在超級循環賽先發6局無失分，僅被擊出2支安打，投出9次三振，率領南韓以2：0擊敗日本。

樂天巨人「眼鏡王牌」朴世雄昨隨隊進大巨蛋熟悉場地。（中職提供）樂天巨人「眼鏡王牌」朴世雄昨隨隊進大巨蛋熟悉場地。（中職提供）

朴世雄指出，從小打棒球到現在，經常與台灣隊比賽，對這次的台灣隊雖不是很了解，但台灣剛拿到12強賽冠軍，投手與打者都很強、很厲害，因為有在高尺巨蛋出賽的經驗，昨晚全隊首進大巨蛋練球，他試踏投手丘覺得沒有很大的差異，今天是今年球季的第1場比賽，他會好好準備，發揮出他的能力。

新台灣隊第1球 交給呂詠臻

呂詠臻則是本季透過自由球員補償從味全龍轉隊樂天桃猿，生涯以後援為主，預料今晚台灣隊投手也將採取車輪戰。

中職首次在大巨蛋平日時段舉行國家隊自辦熱身賽，每場開放2萬個座位，門票有880、680、580、480元四種價位，銷售情形比預期好，兩場各售出逾1.4萬張，熱區全數完售。

中職會長蔡其昌昨在新春團拜後做最後催票：「這次是新的國家隊，跟12強賽不一樣，這個國家隊也很強，樂天巨人也把韓國啦啦隊帶到台灣，球迷朋友想體驗韓國應援文化，一定要進場。」

經典賽資格賽台灣隊賽程經典賽資格賽台灣隊賽程

預售票熱賣　兩場都破1.4萬張

台灣隊去年12強賽奪冠激動人心，21日登場的WBCQ也會在大巨蛋開打，台灣隊長陳傑憲是唯一12強國手，陳子豪等幾位進職棒後首披國家隊戰袍，台灣隊新陣容戰力如何，今起對韓職兩戰是試金石，也將是決定最後28人正選名單的關鍵依據，台灣球迷更是等不及要進場看球賽再次大喊「TEAM TAIWAN」。

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