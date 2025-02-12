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經典賽資格賽》情蒐分進合擊 即將出征宮崎

2025/02/12 05:30

尼加拉瓜赫伯特已獲母隊老虎隊放行。（取自官網）尼加拉瓜赫伯特已獲母隊老虎隊放行。（取自官網）

〔記者徐正揚／台北報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽A組再過9天就要開打，台灣隊情蒐小組的作業也進入最後階段，重點鎖定整體戰力較強的西班牙、尼加拉瓜兩隊，陸續彙整投手與打者的相關資料交給台灣隊，日前還派出任務編組前往日本宮崎準備觀看尼加拉瓜的4場熱身賽。

西班牙隊將在台灣安排5場熱身賽。（取自官網）西班牙隊將在台灣安排5場熱身賽。（取自官網）

西班牙是台灣21日首戰的對手，也是A組最早抵台的外隊，13日起對台壽霸龍、台灣體大、台鋼雄鷹、味全龍共安排5場熱身賽，情蒐小組都會派出任務編組到場觀看，進入28人名單的選手也有專人剪輯出賽影片，提供教練與球員隨時觀看分析，並於集訓期間在大巨蛋螢幕播放加深印象。

老虎放行赫伯特

尼國如虎添翼

尼加拉瓜19日才抵台是A組最晚報到的外隊，目前進駐日本宮崎展開第二階段集訓，台灣情蒐小組會在現場觀看該隊安排的4場熱身賽，根據該國媒體報導，2023年經典賽連續三振索托、羅德里奎茲、德弗斯的赫伯特已經獲得母隊底特律老虎放行，球隊正在爭取獲選美洲系列賽明星中外野手的道森可以出賽。

至於台灣隊今明兩天公開亮相，敵軍若進入大巨蛋情蒐也在所難免，大賽在即，在資格賽4搶2晉級的緊繃局勢下，場外情報戰也相當重要。

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