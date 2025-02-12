林家正加盟運動家 今年離線台灣隊

林家正親自報喜加盟美職運動家，生涯首度獲邀參與大聯盟春訓。 （取自林家正臉書）

將完整參與大聯盟春訓

〔記者林宥辰／台北報導〕12強台灣隊奪冠時主戰捕手林家正，原本在無約在身的狀況下，被經典賽資格賽台灣隊再次放在名單內。昨凌晨林家正在個人社群報告好消息，提及自己已和運動家隊簽約、附帶受邀大聯盟春訓等條件。但也正因運動家隊希望他完整參與春訓，林家正已辭退台灣隊邀約。

由於在美國求學，林家正成為台灣史上首位循選秀管道與美職球團簽約的旅美球員，而他前兩度選秀獲選都未簽約，2019年第14輪第422順位獲響尾蛇隊選中，才正式簽約。前年季前，林家正考量出賽機會，向響尾蛇隊提出自請離隊，一度轉戰藍鳥隊，去年又和響尾蛇隊第2度簽約。

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感謝蔡其昌與12強後勤

這是林家正生涯首度獲邀大聯盟春訓，他在文中提到感謝中職會長蔡其昌，12強期間給予團隊後勤支援，讓他能如期趕上春訓開訓日。

昨中職新春團拜，蔡其昌受訪時除了祝福林家正「升上大聯盟，然後不要再下來。」提及林家正的感謝，蔡其昌直呼：「很歹勢。」蔡其昌說，12強後回國曾協助安排比賽中受傷的林家正赴醫院檢查，後續也持續關心他，「不只是家正，有選手提出需求，我們會盡力協助。很謝謝他還記得我。」

而除了林家正外，昨老虎隊李灝宇也傳出獲邀大聯盟春訓的好消息。另外，海盜隊鄭宗哲、巨人隊鄧愷威和運動家隊莊陳仲敖也都會在春訓亮相，莊陳並同時入選資格賽台灣隊。

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