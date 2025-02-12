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林維恩迎新 收到林家正溫暖回覆

2025/02/12 05:30

林維恩（資料照）林維恩（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕林家正因加盟運動家向經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊辭退，但這次名單中還有3名運動家小聯盟投手可望為國效力，其中19歲左投林維恩預計15日向台灣隊報到，也很期待赴美後能有機會和「家正賢拜」合作。

林家正去年接受本報專訪寫下「敢夢」兩字，如今順利加盟運動家隊。（資料照）林家正去年接受本報專訪寫下「敢夢」兩字，如今順利加盟運動家隊。（資料照）

效力台灣隊 預計15日報到

WBCQ將在下週五開打，台灣隊今、明於大巨蛋和韓職樂天巨人進行熱身賽，而目前除了已辭退的林家正、可能傷退的古林睿煬外，還有效力日職火腿鬥士的孫易磊，以及隸屬美職運動家體系的林維恩、沙子宸和莊陳仲敖尚未報到。

運動家聚首 期待投捕搭檔

林維恩在去年6月以總值135萬美元合約加盟運動家，成為隊史第6名台灣球員，如今27歲的林家正加入後成為第7人、現役第4人。畢業自平鎮高中的林維恩，在三級棒球階段和林家正並無交集，但他之前因同學想赴美唸書，因緣際會下就向林家正請教，也獲得對方非常親切的回應，昨他則傳訊恭喜賢拜簽下新合約，而林家正也以「等你回來」回覆，期盼兩人在美聚首。

有望首次披上成棒國家隊戰袍，林維恩目前依照球團開出的菜單在母校平鎮棒球場自主訓練，也已投過模擬比賽，希望週六報到後可以立即進入實戰比賽的狀態。

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