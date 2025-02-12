HBL》周佑承展MVP身手 南湖斷光復13連勝

JHBL國中聯賽MVP周佑承（右），昨貢獻19分、6籃板及7助攻，助南湖擊破光復不敗之身。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕JHBL國中聯賽MVP周佑承經過上屆的跌跌撞撞，如今搖身成為南湖高中的主將，昨他展現全能身手，率南湖以65：61戰勝光復高中，南湖不僅打破光復在113學年HBL男子甲級的13連勝不敗之身，更繼104學年後再闖4強。

南湖斬斷光復13連勝，開心晉級4強。 （記者林正堃攝）

南湖昨突破光復，8強賽戰績4勝2敗，加上松山高中以76：69打敗東泰高中，南湖確定晉級4強，也是教練王浩森二度率南湖攻蛋。南湖跟光復、南山高中確定登上3月8日的台北小巨蛋4強舞台，最後1席4強將由戰績皆為3勝3敗的東泰高中、松山高中爭奪。

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劉耕灝飆20分、7籃板，率南山打敗東山，連12屆晉級4強。（高中體總提供）

19分6籃板7助攻 助隊晉級

周佑承此仗19分、6籃板及7助攻，成為球隊扳倒光復的功臣。他上屆挾JHBL的MVP光環來到南湖，只是菜鳥球季表現差強人意，場均僅5.7分、2.5籃板、4.6助攻，本季大進化變成場均17.1分、6.2籃板及6.2助攻。

南湖主帥王浩森過往執教風格是以培養高三主將為主，如今周佑承提前成大器並接下主將位置。王浩森指出，周佑承身手全面，尤其運球能力不差，會讓他轉型打控球，提前累積挑戰UBA及職籃舞台的技能。

東泰、松山 搶最後4強門票

光復本屆從預賽、複賽到8強賽共斬獲13連勝，昨不敵南湖吞首敗，本屆男、女子組已沒有不敗隊伍，凸顯競爭激烈。至於光復8強賽戰績5勝1敗，今天對上能仁得贏球，才能搶下4強頭號種子。

南山連12屆晉級4強

另外，尋求2連霸的南山昨靠劉耕灝20分、7籃板，以及上屆冠軍賽MVP黃瀚陞15分、11籃板和4助攻，最終以67：55打敗東山高中，在8強賽確定5勝到手，完成連12屆晉級4強壯舉。

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