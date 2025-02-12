HBL》拒演尾盤軟手 陽明驚險晉4強

陽明許語珊（中）砍21分、13籃板，助隊扳倒普門，拿下4強門票。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕上屆季軍陽明高中在女子組8強多次發生「第四節當機」問題，昨老毛病再犯一度被對方追平比分，直到最後關頭找回得分方程式，最終以72：66打退上屆亞軍普門中學，確定拿下女子組4強門票，將跟衛冕軍北一女中、永仁高中、淡水商工在3月8日登上台北小巨蛋的4強舞台。

第4節關鍵暫停

回血擊敗普門

陽明本屆8強在第四節都容易當機，其中不敵北一女、永仁就是敗在第四節，陽明昨從打完三節握有13分領先到一度遭普門扳平，讓教練團捏一把冷汗。總教練李台英坦言，本屆缺少領袖級球員，導致在第四節總容易遇到當機，「我們被追平後就喊出暫停，我告訴球員回想一下前三節如何拿下分數的，大家也穩住陣腳並收下這場勝利。」

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陽明此仗表現最佳是許語珊的21分、13籃板，打滿全場的蘇衡到第四節得分才破蛋，繳出5分、4籃板和10助攻，何采琪挹注18分。陽明收下這場勝利後一併入手4強門票，完成連5屆登上小巨蛋的目標。

陽明今天將對決淡水商工，贏球還有機會取得4強第2種子，至於女子組4強頭號種子已提前篤定是永仁高中，她們昨以83：65痛宰南山高中摘下6連勝，今天對陣苗栗高商將尋求全勝晉級。

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