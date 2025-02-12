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「23+77=100」東契奇湖人首秀開胡

2025/02/12 05:30

23號詹姆斯（左）和77號東契奇（右）聯手，表現100分，轉隊湖人首秀就助隊擊敗爵士，拿下6連勝。（美聯社）23號詹姆斯（左）和77號東契奇（右）聯手，表現100分，轉隊湖人首秀就助隊擊敗爵士，拿下6連勝。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇昨迎來轉戰湖人首秀，小試身手僅出賽24分鐘，拿下14分、5籃板、4助攻，加上一哥詹姆斯繳出全隊最高24分、8助攻，聯手帶隊以132：113擊敗爵士笑納6連勝。

湖人為歡迎東契奇，準備滿場的77號黃色上衣。（今日美國）湖人為歡迎東契奇，準備滿場的77號黃色上衣。（今日美國）

NBA今年交易市場相當熱鬧，湖人日前和獨行俠換來東契奇，震撼聯盟。但先前因腿傷休兵，直到昨日才正式亮相。為歡迎這名頂級球星，湖人為進場球迷準備77號黃色上衣，詹姆斯賽前練球特別穿上，他說：「23+77就是100分！」不少球迷爭睹這場歷史之戰，球隊門票價格也水漲船高，最便宜一張要價193美元（約6331元台幣）。

指標球星轉隊首秀比一比指標球星轉隊首秀比一比

坦言賽前緊張 助湖人6連勝

東契奇昨開賽就助攻長人海伊斯，上演空中接力灌籃，展現和新隊友的默契，他也在首節飆進三分球，拿下生涯在湖人的第1分。即便已身經百戰，但轉隊首秀令東契奇直呼緊張，「我賽前真的有點緊張，已經不知道前次在比賽前感到緊張是何時，但也可能我太久沒打球，而且又是新隊伍。」

詹皇練球穿77號

叫小老弟做自己

至於和詹姆斯的互動，東契奇說：「他告訴我要做自己，而不是融入球隊，他說出這樣的話，給我很大信心。」他透露，詹皇特別傳訊息問他介紹球員出場的順序，特別安排他在最後一個亮相，象徵是球隊當家球星地位，這令東契奇相當感動，「他把這個榮譽借給我一天，但之後他依舊是最後被介紹出場的球員。」

NBA在歷經多起重磅交易後，指標球星都披上新戰袍亮相，其中又屬A.戴維斯在獨行俠首戰最為震撼，他當時半場繳出24分、13籃板、5助攻超神數據，寫史上第一人紀錄，全場攻下26分、16籃板，可惜他也在那場比賽受傷，目前暫無歸隊時間表。

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