轉隊勇士2連勝 巴特勒：還沒到巔峰

巴特勒（右）自認狀態未達巔峰，但仍打出隊上次佳的20分、9籃板、6助攻表現。 （法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「士官長」巴特勒自認還未找回巔峰狀態，照樣拿到20分、9籃板、6助攻、4抄截，加上一哥柯瑞狂飆38分，勇士125：111踢館「字母哥」亞德托昆波休兵的公鹿，巴特勒也笑納加盟後2連勝。

「我已經一個月沒打球，體能還遠不及應有水準。」巴特勒命中率欠佳，12投僅4中，但靠著15罰12中，此役火力仍是勇士次高，這位35歲老將直言相當疲累，但有信心歷經磨合越打越好，重現全盛時期手感，「很開心贏球，我還得持續調整，這樣子才不會錯失罰球，並提升跳投命中率。」

請繼續往下閱讀...

柯瑞飆38分 6記三分彈

勇士5人得分達雙位數，柯瑞飆進6記三分彈，追平本季單場得分新高，外加6籃板、4助攻，也成為聯盟史上第4位年滿36歲，還能連4場30分達標的老將。喜迎巴特勒的勇士，戰績27勝26敗，暫列西部第10，僅落後第8的獨行俠半場勝差，主帥科爾也精神喊話進軍季後賽，目標鎖定第6種子。

福克斯砍30分 馬刺除巫師

至於2月初從國王轉戰馬刺的福克斯，攜手法國長人溫班亞瑪強攻61分，客場131：121強壓巫師，終止2連敗，也逼得聯盟爐主苦吞3連敗。福克斯包辦30分、6助攻；至於溫班亞瑪5記三分球破網，繳出31分、15籃板、4助攻、3阻攻和2抄截的全能數據，福克斯認為兩人才合作3場，化學效應值得期待，「這是個過程，我們會持續學習。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法