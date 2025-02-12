國王今拚東超四強 豪哥是關鍵

新北國王搶東超4強門票，今迎戰馬尼拉電器，陣中主力林書豪能否上場，將是勝敗關鍵。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今晚將在主場迎戰馬尼拉電器，爭奪本季東亞超級聯賽最後一張4強門票，目標連2年晉級，而先前因大腿傷勢休兵的林書豪，尚未確定是否出賽，成為隱憂。

國王目前在東超小組賽取得3勝2負，馬尼拉電器2勝3負，今獲勝者即可晉級，而兩隊本季尚未交手，上季兩度對決皆由國王勝出。不過，林書豪在1月21日對釜山KCC宙斯盾之戰拉傷大腿，上週TPBL賽事缺陣，今是否出擊還在評估當中。

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由於目前國王主場新莊體育館正在進行HBL的8強賽，今東超賽事移師北市大天母體育館舉行，國王已進駐練球。即便有傷病問題，但國王總經理毛加恩說：「這場比賽很關鍵，球員都很有企圖心想把這場贏下來，會全力以赴。」

桃園領航猿上週已取得4強門票，如今4強決賽有望出現兩支台灣隊伍，但今年台灣籃壇分裂，變成由分屬PLG的領航猿和國王出戰東超。針對下季東超參賽權，PLG副會長陳建州表示，未來5年參賽權還是PLG前兩名球隊，只是未來籃壇是否會再變化，無人能保證，他說：「還是希望台灣最好的隊伍能參與，但目前是先以PLG球隊為主。」

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