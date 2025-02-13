台韓戰人氣破2萬 高宇杰證明能扛

高宇杰不只先發蹲捕，打擊也大爆發，單場3打席全上壘，包括6局下逆轉戰局的二壘安打。（記者林正堃攝）

後林家正時期

經典賽資格賽台灣隊在台韓熱身賽首戰逆轉勝，連同前2場模擬賽擊敗台鋼，搶下3連勝。（記者林正堃攝）

帶動3分逆轉大局

台灣隊後段棒次發威，7棒吳念庭單場4打席3度上壘，包括2支長打。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強冠軍鐵捕辭退的「後林家正時期」，八棒捕手高宇杰昨在經典賽資格賽台灣隊公開首戰證明能扛下，攻守俱佳，6局下擊出長打，率隊單局猛攻3分逆轉大局，搭配單場2支長打的七棒吳念庭，後段打線發威在大巨蛋的台韓國際交流賽中以4：3擊敗韓職樂天巨人隊，今晚兩隊續戰。

投手呂詠臻、黃群前3局各掉1分，吳念庭雙雙扮演落後的「起爆劑」，在2局下用二壘安打送回陳子豪，敲進台灣隊首分兼追平分；6局下在陳文杰遭觸身後再敲二壘安打，單場4打席3度上壘，將攻勢串聯給後一棒高宇杰，他也單場3打席3上壘，兩人上壘7次外帶3支長打。

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吳念庭指出，首打席就有掌握到投手朴世雄球路，過往很少這麼早就進行高強度比賽，專注度要儘可能提升，目前狀況還不錯；高宇杰也說，首戰就放開來打，挑比較高的球攻擊，希望能維持好的狀況。

台灣隊打線首秀擊出6安，雖不敵樂天巨人隊的10支安打，全場猛選8次四壞，曾總認為，整體攻擊設定做得不錯，揮空率也低，「不過有些推進、掌握球的部分還可以再做得更好，下一戰打線安排要再討論一下。」

台鋼贊助人力

7投聯手無四壞球

台灣隊在3至6局由向台鋼雄鷹借調的陳宇宏和王柏傑吃3.1局，6局下逆轉後，在7至9局微領先的高張力局面安排伍祐城、陳韻文、陳柏豪登板，只有陳韻文再掉1分，合計全場7名投手都沒四壞，曾總讚賞，投手沒有輕鬆讓打者上壘，勇於對決，用雙殺化解危機，「這是我們想看到的。」

台灣隊在9、10日跟台鋼雄鷹打閉門模擬賽都獲勝，昨首度開門揭開神秘面紗，吸引20099名觀眾，比賽張力跟關門戰不同，曾總表示，很感謝2萬名觀眾的加油，這場有達到熱身賽的效果，樂天巨人隊也派出好投手施加壓力，希望第二戰有更好的表現，預定派出李東洺先發。

資格賽和台灣隊同組的西班牙隊原訂今天在台中對台壽霸龍的熱身賽，因天候不佳，已宣布取消。

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