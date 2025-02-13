實測4棒能耐 陳子豪首安首得分

4棒陳子豪延續模擬賽開轟手感，昨敲出台灣隊首安。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年職棒第13個球季，剛從中信兄弟透過FA轉戰味全龍的重砲手陳子豪，直到29歲才初次體驗身披台灣隊戰袍滋味。昨首度實戰熱身賽，就扛責任第四棒，2局下第一打席面對樂天巨人強投朴世雄，陳子豪擊出成軍以來團隊首安，隨後在吳念庭深遠二壘打護送下，從一壘直奔回本壘，攻下台灣隊第1分。

若不計邀請賽性質的2017年亞冠賽和2018年中職日職對抗賽，這次經典賽資格賽，是陳子豪生涯首次正式披上國家隊戰袍。9日交手台鋼雄鷹的模擬賽，陳子豪首打席就開轟，對於近況，他坦言感覺還可以。陳子豪說：「壓力當然一定會有，就盡可能把自己能做的做到，其他的就交給老天。」

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張育成改打2棒

昨役，前年經典賽不動第四棒張育成改排第二棒，陳子豪說，棒次是教練團安排，或許也還在測試陣容，他對於棒次沒有太多想法，「如果有機會就是做好該做的，壘上有人就推進、想辦法把隊友送回來。」

台灣隊備戰之餘，場外少不了幾位學長「帶氣氛」，包括張育成、隊長陳傑憲，都會適時點燃士氣。陳子豪身為中生代，也樂於和學弟互動，但他笑說：「第一天大家都很官方，很難聊天，這陣子有比較好了。」陳子豪還特別點名年紀最小、19歲的徐翔聖，笑說：「他很愛打招呼。」另類透露學弟頗有禮貌。

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