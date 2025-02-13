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一級國家隊台日混血 徐翔聖搶頭香

2025/02/13 05:30

養樂多育成選手徐翔聖在國家隊定位中繼、後援。 （記者林正堃攝）養樂多育成選手徐翔聖在國家隊定位中繼、後援。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊今晚再戰樂天巨人隊，全隊最年輕的徐翔聖預定首度亮相，他是史上首位入選一級台灣隊的台日混血選手，他透露當初收到入選消息，日籍媽媽高橋可奈子很開心，今晚也將到場觀戰，希望能保持平常心。

養樂多育成1指

預計今登板

台灣隊初步的28人名單中，包括徐翔聖、林維恩、林盛恩和孫易磊都是19歲小將，又以徐翔聖的12月17日出生最幼齒。去年從鶯歌工商畢業的他，獲得養樂多育成選秀第1指名，今年春訓從二軍出發，9日抵台報到，隔天就實戰投打練習，總教練台灣隊曾豪駒指出，徐翔聖的定位是中繼、後援，今晚將會出賽。

徐翔聖坦言，很久沒有正式比賽，進日職後有投過短局數，對角色並不陌生，雖然是全隊最年輕，但學長人都很好，沒有不適應的地方，「用平常心調整，繳出自己想要的投球內容。」

去年進入養樂多，球團以提升徐翔聖身體素質的訓練為主，雖然有登板投球，但並非為了比賽調整，這次來到台灣隊，養樂多教練團交代他不要受傷，認為打國家隊是很好的經驗，希望他能多跟學長學習。

徐翔聖將是這支台灣隊首位公開亮相投球的旅外選手，目前台灣隊僅旅美的林盛恩、陳柏毓等人報到，仍有林維恩、孫易磊、沙子宸、莊陳仲敖等人尚未報到，曾總指出，14日將全員到齊。

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