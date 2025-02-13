東亞超級聯賽》國王2OT奮戰 4強門票到手

林書緯在OT2最後1分鐘投進關鍵三分球，為比賽定調。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王昨在東亞超級聯賽小組賽最終戰，靠著亞洲外援桑尼31分領軍，加上奧帝與林書緯都有關鍵三分彈演出，經歷兩度延長賽後以106：96險勝馬尼拉電氣，連兩季都挺進4強。

林書豪場邊觀戰。（記者劉信德攝）

兩度延長賽 10分氣走電氣

桑尼振奮揮臂激勵隊友。（記者劉信德攝）

國王賽前以3勝2敗暫居B組第2，上季PBA菲律賓盃冠軍隊馬尼拉電氣則是2勝3敗，兩隊昨晚迎來本季首度交手。雙方上季兩次交手都由國王拿下勝利，不過國王主將林書豪因大腿拉傷，經過評估後並未上陣，上半場兩隊你來我往，國王克服第3節最多13分的落後，末節展開反撲，並靠奧帝最後14秒的三分彈延長戰線。

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延長賽打到抽筋的奧帝，上場42分鐘攻下24分。（記者劉信德攝）

桑尼、奧帝上場逾40分鐘 林書緯眉角受傷

新北國王亞洲外援桑尼攻下全場最高的31分。（記者劉信德攝）

國王在OT1最後9秒握有4分領先，不過馬尼拉靠罰球及壓哨三分彈，再度保住生機，筋疲力盡的雙方繼續加班，林書緯在OT2最後1分鐘關鍵外線破網幫助比賽定調，國王驚險收下4強門票。

國王得分全集中在先發，板凳群1分未得，5人都上場超過40分鐘，36歲巴勒斯坦老將桑尼出賽48分鐘攻下全場最高31分，延長賽打到抽筋的奧帝上場42分鐘攻下24分。林書緯第4節一度與對方球員相撞眉角受傷，外線7投3中、貢獻19分。

先發球員勞苦功高，也讓國王主帥萊恩坦言，備戰4強的方式就是先讓球員好好休息，「要感謝球迷很熱情幫我們加油，重返東超4強是本季很重要的目標，很高興我們辦到了。」

與領航猿力拚會師總冠軍

桃園領航猿日前在主場力克香港東方，首度參賽就闖進4強，國王昨也搭上晉級列車，領航猿將挑戰琉球黃金國王，國王則遭遇廣島蜻蜓，兩支台灣球隊要力拚會師總冠軍賽。

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