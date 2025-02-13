晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東亞超級聯賽》國王2OT奮戰 4強門票到手

2025/02/13 05:30

林書緯在OT2最後1分鐘投進關鍵三分球，為比賽定調。（記者劉信德攝）林書緯在OT2最後1分鐘投進關鍵三分球，為比賽定調。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕新北國王昨在東亞超級聯賽小組賽最終戰，靠著亞洲外援桑尼31分領軍，加上奧帝與林書緯都有關鍵三分彈演出，經歷兩度延長賽後以106：96險勝馬尼拉電氣，連兩季都挺進4強。

林書豪場邊觀戰。（記者劉信德攝）林書豪場邊觀戰。（記者劉信德攝）

兩度延長賽 10分氣走電氣

桑尼振奮揮臂激勵隊友。（記者劉信德攝）桑尼振奮揮臂激勵隊友。（記者劉信德攝）

國王賽前以3勝2敗暫居B組第2，上季PBA菲律賓盃冠軍隊馬尼拉電氣則是2勝3敗，兩隊昨晚迎來本季首度交手。雙方上季兩次交手都由國王拿下勝利，不過國王主將林書豪因大腿拉傷，經過評估後並未上陣，上半場兩隊你來我往，國王克服第3節最多13分的落後，末節展開反撲，並靠奧帝最後14秒的三分彈延長戰線。

延長賽打到抽筋的奧帝，上場42分鐘攻下24分。（記者劉信德攝）延長賽打到抽筋的奧帝，上場42分鐘攻下24分。（記者劉信德攝）

桑尼、奧帝上場逾40分鐘 林書緯眉角受傷

新北國王亞洲外援桑尼攻下全場最高的31分。（記者劉信德攝）新北國王亞洲外援桑尼攻下全場最高的31分。（記者劉信德攝）

國王在OT1最後9秒握有4分領先，不過馬尼拉靠罰球及壓哨三分彈，再度保住生機，筋疲力盡的雙方繼續加班，林書緯在OT2最後1分鐘關鍵外線破網幫助比賽定調，國王驚險收下4強門票。

國王得分全集中在先發，板凳群1分未得，5人都上場超過40分鐘，36歲巴勒斯坦老將桑尼出賽48分鐘攻下全場最高31分，延長賽打到抽筋的奧帝上場42分鐘攻下24分。林書緯第4節一度與對方球員相撞眉角受傷，外線7投3中、貢獻19分。

先發球員勞苦功高，也讓國王主帥萊恩坦言，備戰4強的方式就是先讓球員好好休息，「要感謝球迷很熱情幫我們加油，重返東超4強是本季很重要的目標，很高興我們辦到了。」

與領航猿力拚會師總冠軍

桃園領航猿日前在主場力克香港東方，首度參賽就闖進4強，國王昨也搭上晉級列車，領航猿將挑戰琉球黃金國王，國王則遭遇廣島蜻蜓，兩支台灣球隊要力拚會師總冠軍賽。 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中