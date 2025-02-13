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HBL》雙箭頭聯手 松山搭上4強列車

2025/02/13 05:30

松山高中對東山高中，松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）松山高中對東山高中，松山高中以79比61擊敗東山高中晉級，賽後球員們幫教練葉韋喬慶生。（記者王藝菘攝）

劉程恩、查傑進帳45分

HBL高中籃球聯賽，松山高中查傑表現傑出。（記者王藝菘攝）HBL高中籃球聯賽，松山高中查傑表現傑出。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕松山高中「雙箭頭」劉程恩、查傑昨合力進帳45分，率隊以79：61打敗東山高中，在113學年男子甲級8強賽進帳第4勝，並靠著對戰贏球優勢擠下東泰高中，搭上4強末班車，松山年輕教練葉韋喬也喜收30而立的最棒生日禮。

松山高中劉程恩(中)在東山高中球員包夾下突破上籃。（記者王藝菘攝）松山高中劉程恩(中)在東山高中球員包夾下突破上籃。（記者王藝菘攝）

4強賽3月8、9日將在台北小巨蛋登場，松山將迎戰頭號種子光復高中，另一場由南山高中對決南湖高中。女子組方面，7連勝晉級4強的永仁高中對上陽明高中；淡水商工則火拚衛冕軍北一女中。

松山高中昨打敗東山高中，搭上4強末班車。（記者王藝菘攝）松山高中昨打敗東山高中，搭上4強末班車。（記者王藝菘攝）

觀眾為教練唱生日快樂歌

松山前天擊敗東泰，在晉級4強之路佔得上風，東泰昨雖將士用命以75：71力克南山，但松山只要擊敗東山依舊能晉級，最後球員不負眾望如願搶下晉級門票，觀眾席上齊聲大唱生日快樂歌，讓葉韋喬相當感動。

劉程恩貢獻23分、8籃板、6助攻，他笑說，賽前就知道教練生日，所以大家更努力打好比賽。查傑22分、6籃板、5助攻；葉秀政也是葉韋喬心目中的英雄之一，他貢獻3顆三分球、斬獲15分。

葉韋喬透露，這批球員去年休季遇上JHBL冠軍隊信義國中差點打不贏，一路上大家都不看好他們，他和球員歷經各種磨練，如今再度登上小巨蛋，「感謝球員很爭氣，是他們成就我，送我最棒的生日禮物！」

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