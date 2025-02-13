NBA》3萬分里程碑 杜蘭特史上第8人

杜蘭特17年NBA生涯，例行賽得分突破3萬分，也是聯盟史上第8位成員。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕36歲的杜蘭特昨攻下34分，生涯例行賽得分突破3萬分，可惜太陽仍以112：119敗給灰熊，紀錄夜留下遺憾。

杜蘭特17年生涯效力過雷霆（包含前身超音速）、勇士、籃網、太陽，15度入選明星賽，4度登上得分王，本季大限前也陷入交易傳聞，不過最終仍續留鳳凰城，他因傷休兵3戰後昨在主場回歸，第3節倒數1分11秒2罰俱中後，成為聯盟史上第8位3萬分俱樂部成員。

請繼續往下閱讀...

花1101場 賈霸並列第3快

杜蘭特僅花1101場就達成與賈霸並列史上第3快，僅次張伯倫的941場和喬丹的960場，他指出，很榮幸可以和傳奇名將一同載入史冊，「我的目標一直都是每天展現最好的自己，讓我的生涯盡可能維持在最佳狀態，能與他們相提並論表示我應該做了一些正確的事情。」

一度落後19分的太陽，第4節一度追到3分差，可惜杜蘭特關鍵時刻2罰僅1中，倒數47秒又發生傳球失誤，苦吞2連敗。灰熊一哥莫蘭特攻下全隊最高26分，比賽終了那刻將球送給杜蘭特做紀念，受訪時也展現對前輩的敬意，「不是每個人都有機會達成3萬分，我要向他致敬，希望他堅持下去，大家都很喜歡看他上場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法