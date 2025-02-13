亞洲盃男籃賽》拚外卡 劉錚領軍出擊

亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，選手一字排開展現信心。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣隊2月20日將在台北和平籃球館迎戰菲律賓，23日作客香港，力拚外卡資格。劉錚、林庭謙分別扛起隊長和副隊長重責，喊話要對勝利保持渴望，讓球迷看到不一樣的台灣隊。

亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，劉錚擔任隊長。（記者粘藐云攝）

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，雖無緣以分組前2進入會內賽，仍可爭取第3，參與「6搶4」外卡賽。

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亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，雷蒙恩首度入選國家隊。（記者粘藐云攝）

34歲的劉錚對於國家隊徵召總是義不容辭，他說：「現在還能站在這裡，我保持著感激且珍惜的心態。」他喊話要學弟們一起為國家隊努力，也要在4節比賽中維持防守強度、專注度及進攻威脅性，避免在其中一節斷電。

台灣隊受傷病所擾，繼陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖傷退後，夢想家後衛林俊吉也因傷辭退，由富邦勇士後衛陳又瑋遞補。首度入選的台新戰神台美混血好手雷蒙恩則是一大亮點。

雷蒙恩圓國手夢 父子皆驕傲

雷蒙恩是前職籃名將雷克斯之子，終於一圓國手夢，他相當開心，「雖有壓力但仍希望好好享受，畢竟能入選對我就是很大的祝福。」他也透露，爸爸得知他入選國手的反應，「爸爸當時跟我說，你就是台灣人，而我也對於身為台灣人感到驕傲。」他很期待和旅日好手阿巴西合作，也想和劉錚多學習。

這次資格賽的交通、住宿優於上一階段，籃協表示，16位選手及總教練都1人1房，且前往香港參賽，總教練及選手都升等成商務艙。

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