晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲盃男籃賽》拚外卡 劉錚領軍出擊

2025/02/13 05:30

亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，選手一字排開展現信心。（記者粘藐云攝）亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，選手一字排開展現信心。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃資格賽第3階段，台灣隊2月20日將在台北和平籃球館迎戰菲律賓，23日作客香港，力拚外卡資格。劉錚、林庭謙分別扛起隊長和副隊長重責，喊話要對勝利保持渴望，讓球迷看到不一樣的台灣隊。

亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，劉錚擔任隊長。（記者粘藐云攝）亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，劉錚擔任隊長。（記者粘藐云攝）

台灣隊資格賽和菲律賓、紐西蘭及香港同組，前2階段取得1勝3負，雖無緣以分組前2進入會內賽，仍可爭取第3，參與「6搶4」外卡賽。

亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，雷蒙恩首度入選國家隊。（記者粘藐云攝）亞洲盃男籃資格賽開賽記者會，雷蒙恩首度入選國家隊。（記者粘藐云攝）

34歲的劉錚對於國家隊徵召總是義不容辭，他說：「現在還能站在這裡，我保持著感激且珍惜的心態。」他喊話要學弟們一起為國家隊努力，也要在4節比賽中維持防守強度、專注度及進攻威脅性，避免在其中一節斷電。

台灣隊受傷病所擾，繼陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖傷退後，夢想家後衛林俊吉也因傷辭退，由富邦勇士後衛陳又瑋遞補。首度入選的台新戰神台美混血好手雷蒙恩則是一大亮點。

雷蒙恩圓國手夢 父子皆驕傲

雷蒙恩是前職籃名將雷克斯之子，終於一圓國手夢，他相當開心，「雖有壓力但仍希望好好享受，畢竟能入選對我就是很大的祝福。」他也透露，爸爸得知他入選國手的反應，「爸爸當時跟我說，你就是台灣人，而我也對於身為台灣人感到驕傲。」他很期待和旅日好手阿巴西合作，也想和劉錚多學習。

這次資格賽的交通、住宿優於上一階段，籃協表示，16位選手及總教練都1人1房，且前往香港參賽，總教練及選手都升等成商務艙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中