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杜哈女網賽》吳芳嫺爆冷勝小薇 天助自助晉雙打4強

2025/02/13 05:30

吳芳嫺（右）天助自助晉級杜哈女雙4強。（資料照，法新社）吳芳嫺（右）天助自助晉級杜哈女雙4強。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕冷靜沉著的吳芳嫺，昨抱持平常心出擊，攜手蔣欣玗（中國）在杜哈女網賽「台灣內戰」中爆出冷門，6：2、6：7（3：7）、10：5力退第2種子謝淑薇／奧絲塔朋科（拉脫維亞），2連勝晉級雙打8強。

吳芳嫺／蔣欣玗開季橫掃奧克蘭、荷巴特雙冠，讓25歲台將中生代相當驚喜；只不過澳洲公開賽及林茲短暫分開後，兩人阿布達比重新合拍出師不利，一度頗受打擊。所幸轉戰卡達首都的WTA千分等級大賽，吳芳嫺組合調整回穩，初登場搶十激戰開胡；16強面對首輪免戰的年初澳網亞軍勁敵謝淑薇／奧絲塔朋科，她們又熱機迅速，連破帶保5：0開局，順勢先馳得盤。

名氣響亮的小薇人馬展開反撲，次盤互破後化解賽末點，搶7又從2：3豪奪5分扳回一城。戰線拉入決勝搶十，吳芳嫺組合重振旗鼓，連得4分並力保領先，頂住壓力贏得與「台灣一姊」小薇的職業賽首度交鋒，「很開心能夠獲勝，畢竟對方經驗豐富且實力堅強，自己和搭檔臨場得更加專注，也希望氣勢和狀態能夠延續下去。」

杜哈雙打共有3名台將，全都在下半籤表同區。吳芳嫺連闖兩關，8強遭遇第5種子詹皓晴／庫德梅托娃（俄國）對決外卡斯特恩絲（美國）／史蒂芬妮（巴西）的勝方，若由小詹人馬出線，即將上演「台灣內戰」二部曲。

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