林佳緯滿貫砲 錯過了撈哥確信步

林佳緯8局上掃出右外野滿貫砲，大幅超前樂天巨人，也讓大巨蛋逾2萬名球迷嗨翻。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕20歲的年輕小將林佳緯，昨在台韓國際交流賽8局上轟出滿貫砲，幫助台灣隊以7：3扳倒韓職樂天巨人取得2戰全勝，也助自己擠進最終28人正式名單一臂之力，經典賽資格賽台灣隊28人名單將在近期拍板定案，總教練曾豪駒說，林佳緯熱身賽機會並不多，把握有限的機會發揮，這也是教練團參考的內容，希望他可以繼續維持下去。

經典賽資格賽台灣隊連兩場上演逆轉秀，交流賽完勝韓職樂天巨人。（記者王藝菘攝）

曾總28人名單近日拍板

昨前7局結束雙方戰成2：2平手，8局上1出局滿壘，面對3壞球絕對有利局面，林佳緯大棒一揮掃出突破僵局的滿貫砲，他笑說，首戰有滿壘機會但未能建功，這次更專注投打對決，「打出去有那個感覺，但不太敢做確信步，當下想學吉力吉撈的12強賽開轟確信步，但我怕沒有出去會很尷尬，所以就沒做。」

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台灣隊選出36人集訓名單，在台韓交流賽結束後，近期教練團就會選出最終28人正式名單，曾豪駒表示，目前已有大致雛形，就剩功能性選手看如何取捨，還要再討論一下，感覺得出來選手都想要拚，彼此有競爭感，不過28人名單還要做最後討論才會出爐。

林佳緯想拿正選名單 補償潘傑楷

主守外野的林佳緯驚天一轟，為自己競爭28人名單增添籌碼，他表示，有一點壓力，希望能夠把握這次機會有好表現，進入最終28人名單，「前幾天統一獅隊友潘傑楷生日，忘記說生日快樂結果被他罵，我就說拿正選名單來彌補。」

林佳緯挑戰生涯首次一級國際賽事，他說之前學生時期打過國際賽，不過之前看12強賽，可以感受到各隊都派最好的選手應戰，比賽張力十足，和三級棒球時期的國際賽有種天差地遠的感覺，他很渴望打這次資格賽。

台韓交流賽前天首戰開出2萬099人的票房紅盤，昨再湧入2萬016人，兩場總計4萬0155名球迷進場觀戰，以平日票房來看算是相當亮眼的數據。

陳文杰8局上遭觸身球擊中右膝，被防護員揹下場，經隊醫初步檢查沒有傷到骨頭，暫無大礙。（記者王藝菘攝）

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